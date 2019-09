पुण्यात टेम्पो ट्रॅव्हलर अन् दुचाकीच्या अपघातात एकाचा मृत्यू

पुणे : बीआरटी मार्गातून भरधाव जाणाऱ्या टेम्पो ट्रॅव्हलरने दुचाकीस्वारास समोरुन धडक दिल्यामुळे झालेल्या अपघाताना दुचाकीस्वाराच्या डोक्‍यास गंभीर दुखापत झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी रात्री पावणे अकरा वाजण्याच्या सुमारास संगवाडीजवळील बीआरटी मार्गामध्ये घडली. धनंजय गोविंद वाळुंज (वय 24, रा. वेताळे, खेड) असे अपघातामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी प्रदीप भानुदास रुके (वय 30, रा. कान्हेवाडी बुद्रुक, खेड) यांनी येरवडा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ''धनंजय वाळुंज हे फिर्यादी रुके यांचे मामेभाऊ आहेत. वाळुंज रविवारी रात्री पावणे अकरा वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्या दुचाकीवरुन संगमवाडी येथून पाटील इस्टेट कडून येरवड्याच्या दिशेने बीआरटी मार्गातून जात होते. संगमवाडी येथून शादलबाबा चौकाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील बीआरटी मार्गाच्या एक किलोमीटर पुढे जात होते. त्याचवेळी समोरुन आलेल्या भरधाव टेम्पो ट्रॅव्हलरने त्यांना समोरुन जबर धडक दिली. त्यामध्ये वाळुंज यांच्या डोक्‍यास गंभीर दुखापत झाली. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र त्यापुर्वीच त्यांचा मृत्यु झाला होता. दरम्यान, टेम्पो ट्रॅव्हलर चालकाने या अपघाताबाबत पोलिसांना खबर न देता तेथून पळून गेला. या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक मंगेश भांगे करीत आहेत. बीआरटी मार्गातून पीएमपी बस, एसटी, रुग्णवाहिका अशा वाहनांना जाण्याची परवानगी आहे. असे असतानाही खासगी वाहनचालक रिकामा रस्ता पाहून बीआरटी मार्गातुन जाण्यास प्राधान्य देतात. बहुतांश वाहने भरधाव असल्यामुळे अपघात होण्याची दाट शक्‍यता असते. बीआरटी मार्गातून खासगी वाहने मोठ्या प्रमाणात जाऊन अपघात घडत असूनही महापालिका व पीएमपीएल प्रशासनाकडून या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने पाहीले जात नसल्याची सद्यस्थिती आहे.



