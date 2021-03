चांदणी चौकात अपघात; अज्ञान वाहनाने एकाला उडविले,जागीच ठार

पुणे : चांदणी चौकात डुकरं खिंडीच्या जवळ वारजे येथील दुसऱ्या उड्डान पुलावर एक अपघात झाला आहे. हा अपघात आज (ता.20) दुपारी ३.१५ वाजताच्या दरम्यान झाला आहे. या अपघातामध्ये एक जण जागीच ठार झाल्याचे समजते आहे. अज्ञात वाहनाने एकाला उडवल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. दरम्यान अपघातानंतर महामार्गावर वाहतूकीचा वेग मंदावला आहे. वाहतूक पोलिस वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सविस्तर वृत्त थोड्याच वेळात....



