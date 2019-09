पुणे : भावाला मारल्याचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या तरुणाच्या डोक्‍यात एकाने हातोडीने वार करुन त्यास गंभीर जखमी केले. त्याचबरोबर तरुणाच्या पत्नीसह सासुला जीवे मारण्याची धमकी दिली. ही घटना गुरूवारी रात्री साडे दहा वाजता कोथरुड येथील पौड रस्ता परिसरात घडली. कैलास अशोक तावरे (वय 30, रा.केळेवाडी, कोथरुड) असे अटक केलेल्या संशयित आरोपीचे नाव आहे. याप्रकरणी दत्ता धुमाळ (वय 27, रा.कोथरुड) यांनी कोथरुड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी यांच्या भावाची तावरे यांच्यासमवेत गाडी पार्कींग करण्याच्या कारणावरुन वाद झाले होते. त्यावेळी तावरे याने फिर्यादीच्या भावाच्या कानाखाली लगावली होती. त्याचा जाब विचारण्यासाठी फिर्यादी गुरूवारी रात्री साडे दहा वाजण्याच्या सुमारास त्याच्याकडे गेले होते. त्यावेळी तावरे याने फिर्यादीच्या डोक्‍यात हातोडीचे घाव घालून त्यांना गंभीर जखमी केले. त्याचबरोबर भांडणे सोडविण्यासाठी आलेल्या फिर्यादी यांच्या पत्नी व सासूला शिवीगाळ करीत जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. या घटनेनंतर पोलिसांनी तावरे यास तत्काळ अटक केली.

Web Title: One injured due to attacked by hammer In Pune