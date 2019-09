पूर्ववैमनस्यातून इंदापुरात गोळीबार; एक तरुण जखमी

इंदापूर : शहरातील श्रीराम हाउसिंग सोसायटी चौकात शुक्रवारी (ता. 30) मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास गप्पा मारत उभे असलेल्या तिघांवर चारचाकी आणि दुचाकीवरून आलेल्या 7 जणांनी हल्ला केला. या वेळी झालेल्या गोळीबारात लक्ष्मण धनवे हा तरुण जखमी झाला असून, त्याच्यावर पुण्यातील ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हा प्रकार पूर्ववैमनस्यातून झाल्याची पोलिसांची प्राथमिक माहिती आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, फिर्यादी मनोज इंगळे व त्याचे मित्र लक्ष्मण धनवे, संतोष साळुंखे हे श्रीराम हाउसिंग सोसायटी चौकात गप्पा मारत उभे होते. त्या वेळी तेथे एक डस्टर मोटार व मोटारसायकलवरून सात जण आले. फिर्यादी इंगळे याच्या म्हणण्यानुसार सातपैकी अतुल शेटे पाटील यांनी पूर्वी झालेल्या वादाचा रोष मनात ठेवून तसेच तुम्हाला लय माज आला आहे, असे म्हणत माझ्या दिशेने गोळीबार केला. इंगळे याचा मित्र लक्ष्मण धनवे याच्या उजव्या पायाच्या पिंढरीस गोळी लागून तो जखमी झाला. त्यानंतर संबंधित सात जणांनी इंगळे याच्याकडे मोर्चा वळविला. पण, इंगळे व त्याचा मित्र पळून गेल्यामुळे ते बचावले. त्या सात जणांनी इंगळेच्या मोटारसायकलची मोडतोड करून पसार झाले. दरम्यान, बारामतीचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी नारायण शिरगावकर, पोलिस निरीक्षक मधुकर पवार, फौजदार गणेश लोहोकरे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपासाला दिशा दिली. वर्चस्वाच्या वादातून हा गोळीबार झाल्याची चर्चा असून, पोलिसांनी वेळीच दक्षता न घेतल्यास शहरात टोळीयुद्ध भडकण्याची शक्‍यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गोळीबार करणाऱ्यांच्या मुसक्‍या तातडीने आवळण्याची सूचना शिरगावकर यांनी पोलिसांना केली. बारामती विभागाअंतर्गत बारा टोळ्यांतील 89 गुन्हेगारांवर 'मोका'अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. इंदापूरच्या तहसीलदार सोनाली मेटकरी यांच्यावर वाळूमाफियांनी केलेल्या हल्ल्याची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. त्यांच्यावरही 'मोका'अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सूतोवाच केले.

