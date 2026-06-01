Shirur Crime : चार ते पाच जणांनी केलेल्या गोळीबारात एकाचा मृत्यु झाला तर एकजण गंभीर जखमी

शिरूर - शिरूर-चौफुला मार्गावरील करडे घाटात चार ते पाच जणांनी केलेल्या गोळीबारात एकाचा मृत्यु झाला तर एकजण गंभीर जखमी झाला. हल्लेखोरांनी प्रथम आपल्याकडील मोटारीने समोरच्या मोटारीला ठोकर दिली व त्यातील एकाला मोटारीबाहेर खेचून त्याच्या डोक्यात गोळ्या घातल्या आणि निपचीत पडल्यानंतरही डोक्यात दगड घातले. इतरांवर दगडफेक केली. आज सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास घडलेल्या या थरारक प्रसंगाने परीसरात खळबळ उडाली..विशाल सुनील काळे (वय ३१, रा. ढोरआळी, मुंबई बाजार, शिरूर) असे गोळीबारात मृत्युमूखी पडलेल्या तरूणाचे नाव असून, केदार चंद्रकांत झाडगे (वय २५, रा. कुंभार आळी, शिरूर) व उमेश अनिल जगदाळे (वय २६ रा. ढोरआळी, मुंबई बाजार, शिरूर) हे जखमी झाले. झाडगे याच्यावर पुण्यातील रूग्णालयात उपचार चालू आहेत. जगदाळे याने दिलेल्या फिर्यादीवरून सनी संजय यादव (रा. बकोरी फाटा, वाघोली, पुणे) व विशाल पन्दी (रा. वाघोली, पुणे) यांच्यासह इतर चार ते पाचजणांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला..यातील हल्लेखोर यादव व मृत्युमूखी पडलेला काळे हे माजी नगरसेवक महेंद्र मल्लाव यांच्या खूनप्रकरणातील आरोपी असून, काही दिवसांपूर्वीच ते जामीनावर सुटले आहेत. आपापसातील व्यवहार व पैशांच्या देवाण - घेवाणीच्या कारणातून त्यांच्यात गेल्या वर्षभरापासून वाद होत होते, अशी माहिती पोलिस तपासात पुढे आली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, विशाल काळे हा मित्र केदार झाडगे याच्यासहब उमेश जगदाळे याच्या मोटारीतून (क्र. एमएच १२ एक्सक्यु ५७०४) करडे येथे कामानिमीत्त गेले होते. तेथून परतत असताना करडे घाटानजीक सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास समोरून आलेल्या मोटारीने (क्र. एमएच १४ एलए ११२८) त्यांच्या मोटारीला जोराची धडक दिली. यावेळी जोराचा पाऊस चालू होता. काही कळायच्या आत मोटारीतून उतरलेल्यांनी काळे याच्या मोटारीवर गोळीबार सुरू केला..त्यावेळी जीव वाचविण्यासाठी तो मित्रांसह मोटारीतून खाली उतरून जवळच्या ढाब्याकडे पळत जात असताना पन्दी व इतर हल्लेखोरांनी त्यांच्या दिशेने गोळीबार केला. उमेश जगदाळे ढाब्याच्या आडोशाला लपून बसला. तर विशाल काळे याला गोळ्या लागल्याने तो खाली पडला. त्यावेळी सनी यादव व आणखी एकजण दूचाकीवरून तेथे आले व त्यांनी काळे याच्या डोक्यात दगड घालून पळून गेले..या गोळीबाराची माहिती कळताच शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले, शिरूरचे पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे, उपनिरीक्षक दिलीप पवार, शुभम चव्हाण, गोविंद खटींग यांनी मोठ्या पोलिस पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. घटनेनंतर परीसरात घबराटीचे वातावरण पसरले. हल्लेखोरांच्या दिशेने पोलिस पथके रवाना करण्यात आल्याचे ढोले यांनी सांगितले.