पुण्यात भरधाव वाहनाच्या धडकेत पादचाऱ्याचा मृत्यु; एक जखमी 

पुणे : वारजे येथील बंगळुरू-मुंबई महामार्गावरील रस्त्यावरुन पायी जात असलेल्या दोन तरुणांना भरधाव वाहनाने धडक दिली. या अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने एका तरुणाचा मृत्यु झाला. तर दुसरा तरुण गंभीर जखमी झाला. ही घटना शुक्रवारी रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास घडली. निमबहादूर मोजी साऊद (वय 19, रा. राजगुरुनगर, खेड, मुळ रा.नेपाळ) असे अपघातामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या पादचाऱ्याचे नाव आहे. तर ललित बलराम पुरी (वक 21, रा. राजगुरूनगर, खेड, मुळ रा. नेपाळ) असे जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. अनोळखी वाहनचालकाविरुद्ध वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निमबहादूर व ललित हे दोघेही मुळचे नेपाळचे असून ते राजगुरूनगर येथे राहण्यास आहेत.कामानिमित्त ते दोघे शुक्रवारी चांदणी चौकात आले होते. तेथून रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास ते महामार्गावरील रस्त्यावरुन वारज्याच्या दिशेने जात होते. दोघेजण वंडर फ्युचरा इमारतीसमोरील रस्त्यावर आले असताना पाठीमागून आलेल्या भरधाव वाहनाने त्यांना धडक दिली. त्यामध्ये निमबहादूर याच्या डोक्‍यास, तोंडाला व हातांना जबर दुखापत झाल्याने त्याचा मृत्यु झाला. तर ललितच्या हाताला व पायाला गंभीर दुखापत झाली. या घटनेनंतर वाहनाचालक दोघांना रुग्णालयात न पोचविता, तसेच पोलिसांना खबर न देता तेथून पळून गेला.



