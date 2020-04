खडकी बाजार : खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीतील संगमवाडी येथील एका व्यक्तीला कोरोनाची लागण झाली आहे. संबंधित व्यक्ती पुणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागात कामाला आहे. त्यामुळे या व्यक्तिची जबाबदारी पुणे महापालिका घेत आहे. आता खडकी कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील रुग्णांचा आकडा पुन्हा 12 झाला आहे.



