त्याने वेब सिरीज मोठया आवाजात सुरू केली अन्...

हडपसर (पुणे) : एक तरूण त्याच्या मित्रासह वेब सिरीज मोठया आवाजात पाहत असल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून शेजाऱ्याने धारदार हत्याराने तरूणावर वार केले व जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी हडपसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. ही घटना बुधवारी रात्री सा़डेअकराच्या सुमारास फुरसुंगीमध्ये घडली. अक्षय सुनील त्रिभुवन (वय २९, रा. ओमसाई सिध्दी कॉम्प्लेक्स, फुरसुंगी) हा या घटनेत गंभीर जखमी झाला आहे, तर या प्रकरणी जावेद शेख (रा. फुरसुंगी) याच्यावर हडपसर पोलिसांनी जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस निरिक्षक रमेश साठे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अक्षय आपल्या मित्रासोबत लॅपटॉपवर मोठया आवाजात वेब सिरीज पाहत होता. त्याच्या बाजुच्या बिल्डिंगमध्ये राहणा-या शेख याने अक्षय याला स्पिकरचा आवाज कमी करण्याच्या कारणावरून बिल्डिंगच्या खाली बोलविले व धारदार हत्याराने अक्षय याच्या पोटावर व हातावर वार केले.

