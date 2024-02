Vishrantwadi News : फुलेनगर बीआरटीमध्ये पाय घसरून पडल्याने एक जणाचा मृत्यू

one person died after his foot fell Phulenagar BRT accident police hospital vishrantwadi Sakal

सकाळ वृत्तसेवा विश्रांतवाडी - फुलेनगर बीआरटीमध्ये पाय घसरून पडल्याने एक जणाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. यात अविनाश अशोक जोशी (वय ५६ वर्षे, रा. फुलेनगर, येरवडा)यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार जोशी काल संध्याकाळी घरातून बाहेर पडले. साडेसातच्या सुमारास पायऱ्या उतरताना पाय घसरून पडले व बेशुद्ध झाले. थोड्याच वेळात त्यांना ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परंतु डॉक्टरांनी त्यांना मयत घोषित केले. विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात आकस्मित मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक सुधा ज्ञानदेव चौधरी अधिक तपास करीत आहेत.