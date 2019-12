पुणे : ट्रॅक्टर पलटी झाला अन् चालक...

शिर्सुफळ : टॅक्ट्ररसह मोकळी पाण्याची टाकी घेऊन घरी परतताना चालकाचे ट्रॅक्टरवरील नियंत्रण सुटल्याने ट्रॅक्टर पलटी झाला. यावेळी टॅक्ट्ररखाली सापडून चालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना शिर्सुफळ (ता. बारामती) येथे गुरुवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडली. या घटनेत अक्षय बाळासो भारती (25 रा.शिर्सुफळ) असे दुर्दैवी मरण पावलेल्या तरुण चालकाचे नाव आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अक्षय भारती हे रात्री साडेदहाच्या दरम्यान शिर्सुफळहून आपल्या दत्तवाडी येथील घरी ट्रॅक्टरसह पाणीटाकी घेऊन चालले होते. यावेळी दत्तवाडीमधील धवडे गावडे वस्तीजवळ आल्यावर तीव्र वळण व चढ आहे. याठिकाणी रस्ता दुरावस्थेमुळे टॅक्ट्ररवरील नियंत्रण सुटल्याने टाकीसह टॅक्ट्रर पलटी झाला. यावेळी टॅक्ट्ररखाली सापडून चालक अक्षय यांचा जागीच मृत्यू झाला. याबाबत विकास धनंजय भारती यांनी बारामती तालुका पोलिस स्टेशनला खबर दिली. शुक्रवार (ता.27) रोजी सकाळी शवविच्छेदन करण्यात आले. त्यानंतर अक्षयवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दरम्यान, या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. रस्ता दुरावस्थेवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याची मागणी होत आहे. रस्ता प्रश्न सुटणार तरी कधी? : ऍड. राजकिरण शिंदे सुमारे 600 च्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या दत्तवाडीकडे जाणारा एकमेव रस्ता आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून निम्मा रस्ता झाला आहे. तर उर्वरित रस्त्याची दुरावस्था झाली आहे. सुमारे 30 वर्षांपासून येथील नागरिक रस्त्याची मागणी प्रशासनाकडे करीत आहेत. अनेकवेळा तहसीलदार कार्यालयाकडून पाहणी झाली. परंतु सकारात्मक निर्णय अद्याप झाला नाही. अशातच अक्षयचा दुरावस्था व अरुंद रस्त्यावरून ट्रॅक्टर रस्त्यावरून खाली घसरून पडल्याने त्यात अडकून दुर्दैवी अपघाती निधन झाले. यातून आता तरी प्रशासन बोध घेणार का ? का आणखी बळींची वाट पाहणार..!

