बारामतीकरांनो काळजी घ्या! म्युकरमायकोसिसचा पहिला बळी

बारामती : म्युकरमायकोसिसचा प्रादुर्भाव बारामती परिसरात वाढू लागल्याने आता बारामतीकरांपुढे नवीन संकट उभे ठाकले आहे. गेल्या दहा दिवसात बारामतीत म्युकरमायकोसिसच्या तब्बल 19 शस्त्रक्रिया झाल्या असून शनिवारी (ता.२२) या विषाणूने बारामतीत पहिला बळी घेतला. शहरातील एका महिलेचा म्युकरमायकोसिसमुळे मृत्यू झाला आहे. या महिलेवर तीन दिवसांपूर्वी शस्त्रक्रिया झाली होती, मात्र या विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढल्याने उपचारांना प्रतिसाद न दिल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. (One person has died in Baramati due to mucormycosis)

बारामतीत गेल्या दहा दिवसात अठरा जणांवर शस्त्रक्रियेची पाळी आल्यानंतर आता प्रशासनही अँक्शन मोडमध्ये आले आहे. एकीकडे कोरोनाची रुग्णसंख्या झपाट्याने कमी होत असताना दुसरीकडे या विषाणूचा संसर्ग वाढू लागल्याने सर्वांच्याच चिंतेत भर पडली आहे.

बारामतीमध्ये आसपासच्या सहा तालुक्यांतून म्युकरमायकोसिसचे रुग्ण उपचारासाठी येत असल्याची माहिती डॉ. वैभव मदने यांनी दिली. स्वत: मदने यांनीच गेल्या दहा दिवसात विविध रुग्णालयात 18 शस्त्रक्रिया केल्या आहेत. नटराज नाट्य कला मंडळाच्या वतीने घेतलेल्या शिबिरात 14 जणांना या रोगाची लक्षणे आढळली होती. बारामतीत आता या नव्या संकटाने लोकांची चिंता वाढली आहे. प्रत्येकाने स्वत:ची काळजी घेत काहीही लक्षणे आढळल्यास तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

वेळीच काळजी घ्या...

दात दुखणे, गाल दुखणे, डोके तीव्रतेने दुखणे, डोळे दुखणे, दिसायला कमी येणे, सायनसचा त्रास होण्यासारखी लक्षणे असतील, तर तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. वेळेवर निदान झाल्यास उपचाराने म्युकरमायकोसिसवर मात करणे शक्य आहे. अजिबात अंगावर दुखणे काढू नका.

- डॉ. वैभव मदने, नाक,कान, घसा तज्ज्ञ, बारामती.

