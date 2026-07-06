Maharashtra Rains Chaos: एका पावसात महाराष्ट्र ठप्प, १२ वर्षांचा हिशेब कोण देणार? सुप्रिया सुळे यांचा भाजप सरकारवर पर्यावरण व पायाभूत सुविधांबाबत जोरदार निशाणा

पुणे : " राज्यात मोठमोठे प्रकल्प करताना सरकारने पर्यावरणाचा अजिबात विचार केलेला नाही. परिणामी, अवघ्या एका पावसात संपूर्ण महाराष्ट्र ठप्प झाल्याची स्थिती आहे. राज्यात अधिवेशन सुरू असताना अशी स्थिती निर्माण होणे हे सरकारचे अपयश आहे. नेहमीच ७० वर्षांचा हिशेब मागणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या मागील १२ वर्षातील कामाचा हिशेब कोण देणार ? ' अशा शब्दात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र व राज्यातील सत्ताधारी भाजपवर निशाणा साधला..महापालिकेशी संबंधित विविध कामांचा आढावा व नागरिकांच्या समस्यांसंदर्भात खासदार सुळे यांनी सोमवारी महापालिकेत बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये सुळे यांनी शहरातील प्रलंबित प्रकल्प, विविध विकासकामांच्या समस्या प्रशासनासमोर मांडल्या. या बैठकीनंतर सुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधत पावसामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीची सद्यःस्थिती मांडत राज्य सरकारवर टिका केली..सुळे म्हणाल्या, "पुणे-मुंबई दरम्यानची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प आहे, ही बाब अत्यंत धक्कादायक आहे. स्वतःला 'इन्फ्रास्ट्रक्चरचे सरकार' म्हणवून घेणाऱ्या या सरकारकडे जनतेची सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षणाचा विचारच नाही, तर अशा कामांचा नागरिकांना उपयोग तरी काय आहे. पावसाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात तातडीने "इमर्जन्सी' घोषित करावी. सत्ताधारी ७० वर्षांचा हिशेब मागतात, पण सध्या राज्याची दुर्दशा झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या १२ वर्षांचा हिशेब सत्ताधारी देतील का ? त्यांना जनतेपेक्षा पक्ष व लोकांची घरे फोडण्यातच अधिक रस आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ आहे. शहरात शेकडो झाडे पडत असून जनजीवन पूर्णपणे विस्कळित झाले आहे. सरकारचे हे नियोजन ठेकेदारांसाठीच आहे का ?'."मिसिंग लिंक'वरील खड्डे, दरड कोसळण्याच्या समस्येबाबत सुळे म्हणाल्या, "मुंबई-पुणे महामार्गावरील "मिसिंग लिंक'मुळे वेळेची बचत होणार असल्यामुळे आम्हीही त्यांचे कौतुक केले. पण आत्ता तेथील परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी व चिंताजनक आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून देखील निकृष्ट दर्जाचे काम करण्यात आले आहे. या कामात आर्थिक घोटाळा झाला, असे मी म्हणणार नाही. पण त्यावर किती पैसे सरकारने खर्च केले ? त्याचे ऑडीट झाले का ? याची पारदर्शकपणे चौकशी करावी.'.राम मंदिरातील देणगी चोरी दुर्देवीच -अयोध्या येथील राम मंदिर व उज्जैन येथील महाकाल मंदिरामध्ये भाविक मोठ्या श्रद्धेने जातात. राम मंदिरासाठी भाजपच्या काही नेत्यांनी खूप मोठा संघर्ष केला. आज मंदिराच्या दानपेटीत चोऱ्या होत आहेत, तिथे भ्रष्टाचार सुरू आह. प्रभू रामाच्या समोर उघडपणे चोऱ्या सुरू असून आम्ही ते सहन करणार नाही. या भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलनासाठी जाणाऱ्या खासदार निलेश लंके यांना परवानगी नाकारली जात आहे, अशी टिकाही सुळे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.