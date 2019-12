कांदा पुन्हा महागला 

पुणे- मागील आठवड्यात कांद्याचे दर कमी झाले होते; परंतु रविवारी पुन्हा कांद्याचे दर वाढले आहेत. किरकोळ बाजारात किलोमागे नवीन कांदा १० रुपयांनी वाढला आहे. सध्या घाऊक बाजारात जुना कांदा ९००० ते १०००० प्रतिक्विंटल आहे. तर नवीन कांदा ८००० ते १२०००, तर तुर्कस्थानचा कांदा ७५००-८००० रुपये असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप चार दिवसांपूर्वी नवीन कांदा दर्जानुसार प्रतिक्विंटल ५०००-८००० रुपये होता. घाऊक बाजारात नवीन कांद्याचे दर क्विंटलमागे साधारणतः ३००० ते ४००० रुपयांनी नवीन कांद्याचे दर वाढले आहेत. तर बाजारातील जुना कांदा जवळपास संपला असल्याने त्याचे भाव स्थिर आहेत. बाजारातील जुना कांदा संपत आल्याने कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाला होता. त्यामुळे कांद्याचा क्विंटलचा दर १५ हजारांवर पोचला होता. तर दुसरीकडे नवीन कांदा बाजारात दाखल होण्यास विलंब झाल्याने किरकोळ बाजारातील दर वाढले आहेत. मार्केट यार्डातील कांदा विभागात रविवारी नवीन कांदा ५० ट्रक, जुना कांदा ७ ते ८ ट्रक जुन्या कांद्याची आवक झाली. कांद्याचा तुटवडा असल्याने कांद्याला चांगला दर मिळत असल्याचे व्यापारी गणेश यादव यांनी सांगितले.

