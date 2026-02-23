Onion Rate Issue : कांदा उत्पादकांना एकरी ५० हजारांचा तोटा; शेतकऱ्यांत बाजारभावाअभावी चिंता, उत्पादन खर्च भागविण्याचाही प्रश्न

नारायणगाव - जुन्नर तालुक्यात यावर्षी रब्बी हंगामात १३ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रात विक्रमी कांदा लागवड झाली आहे. मार्च महिन्यात कांदा पिकाची काढणी सुरू होणार आहे. सध्या कांद्याला बाजारभाव नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे..कांदा काढणीसाठी एकरी २० ते २५ हजार रुपयांचा खर्च कसा करायचा असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आहे. सध्या मिळणारा बाजारभाव व उत्पादन खर्चाचा विचार करता सध्याच्या बाजारभावात शेतकऱ्यांना एकरी ४० ते ५० हजार रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे..तालुक्यात रब्बी हंगामात कांद्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. पावसाळी हंगामात लागवड केलेल्या कांद्याची सद्यःस्थितीत काढणी सुरू आहे. जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आळेफाटा, ओतूर व जुन्नर बाजारात नवीन लाल कांदा विक्रीसाठी येत आहे. एकरी सात ते आठ टन उत्पादन निघत आहे..प्रतवारीनुसार कांद्याला सध्या नऊ रुपये ते पंधरा रुपयांच्या दरम्यान बाजारभाव मिळत आहे. मार्च महिन्यात रब्बी कांद्याची काढणी सुरू झाल्यानंतर आवक वाढणार असून बाजारभावात अजून घट होण्याची शक्यता आहे. वाढलेल्या भांडवली खर्चाचा विचार करता कांद्याला किमान २० रुपये बाजारभाव मिळावा. यासाठी केंद्र शासनाने योग्य उपाययोजना करावी, अशी मागणी कांदा उत्पादक करत आहेत..२०२३ ते २०२६ मधील कांद्याचे प्रतिकिलोचे बाजारभाव(कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जुन्नर)वर्षे - कमाल - किमान२०२३ - ५ - १५२०२४ - ५ - २१२०२५ - १० - २७२०२६ - ३ - १४.कांद्याचा एकरी खर्च रुपयांतकांदा रोप - २५,०००लागवड पूर्व मशागत - १०,०००कांदा लागवड मजुरी - २०,०००खते /औषधे - ५०,०००खुरपणी - १०, ०००कांदा काढणी - २०,०००बाजार समितीत कांदा वाहतूक खर्च - १० ते १५,०००एकूण एकरी उत्पादन खर्च - सुमारे दीड लाख रुपयेप्रति किलोग्रॅम उत्पादन खर्च - दहा ते बारा रुपयेआजचा सरासरी प्रतिकिलोग्रॅम बाजारभाव - नऊ रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.