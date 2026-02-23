पुणे

Onion Rate Issue : कांदा उत्पादकांना एकरी ५० हजारांचा तोटा; शेतकऱ्यांत बाजारभावाअभावी चिंता, उत्पादन खर्च भागविण्याचाही प्रश्न

जुन्नर तालुक्यात यावर्षी रब्बी हंगामात १३ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रात विक्रमी कांदा लागवड झाली आहे.
Onion Crop

Onion Crop

sakal

रवींद्र पाटे
Updated on

नारायणगाव - जुन्नर तालुक्यात यावर्षी रब्बी हंगामात १३ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रात विक्रमी कांदा लागवड झाली आहे. मार्च महिन्यात कांदा पिकाची काढणी सुरू होणार आहे. सध्या कांद्याला बाजारभाव नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
onion
junnar
Onion Crop
economic loss

Related Stories

No stories found.