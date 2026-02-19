पुणे

Onion Rate Issue : कांदा उत्पादक अडकला कर्जाच्या विळख्यात; आवक वाढल्याने बाजारभावात घसरण, उत्पादन खर्चही होईना वसूल

निर्यात बंद असल्याने राज्यातील सर्वच बाजारपेठांमध्ये कांद्याची आवक वाढत आहे.
चाकण - निर्यात बंद असल्याने राज्यातील सर्वच बाजारपेठांमध्ये कांद्याची आवक वाढत आहे. त्यामुळे बाजारभाव प्रतवारीनुसार आठ रुपये ते १६ रुपये प्रतिकिलोस मिळत आहे. परिणामी बाजारभावात मोठी घसरण होत आहे. मिळणाऱ्या तुटपुंज्या भावातून उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. आर्थिक गणित कोलमडल्यामुळे उत्पादक कर्जाच्या विळख्यात सापडला आहे.

