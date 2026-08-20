Onion Prices: कांद्याला समाधानकारक दर; तीन वर्षांच्या तोट्यातून सावरत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद

निरगुडसर : गेले तीन वर्ष कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपला कांदा तोट्यात विकला,उत्पादन खर्चही वसूल झाला नाही अनेकांनी कांदा पिकावर नांगर फिरवला परंतु सध्या कांद्याला प्रति किलो ३५ ते ४० रुपये बाजार भाव मिळत असले तरी दर टिकून राहणे महत्वाचे आहे यातून मागील तीन वर्षाचा तोटा तरी भरून निघेल यामुळेच शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद पाहायला मिळत आहे..सध्या कांद्याला समाधानकारक बाजार भाव मिळत असला तरी तो टिकून राहणे महत्वाचे आहे,मंगळवार (ता.१८) रोजी कांद्याला प्रति किलो ४५ ते ५० रुपये बाजारभाव मिळाला परंतु गुरुवार (ता.२०) रोजी कांद्याचे भाव प्रतिकिलो ३५ ते ४० रुपयांवर आले.गेले तीन वर्षे शेतकऱ्यांनी कांद्याचे चांगले उत्पादन घेऊन देखील तोट्यात शेती केली,कवडीमोल बाजारभाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च सुद्धा वसूल झाला नाही, शेतकऱ्यांनी एकरी ७० ते ८० हजार रुपये उत्पादन खर्चाची देखील पदरमोड करण्याची वेळ तीन वर्षात आली..अलीकडच्या काळात कांद्याला प्रति किलो ३५ ते ४० रुपये प्रति किलो दर मिळत असून अनेक शेतकऱ्यांनी बराखीमध्ये साठवलेला आपला कांदा विक्रीसाठी बाजारपेठेत आणायला सुरुवात केली आहे.यंदाच्या वर्षी कांद्याला थोडेसे कोंब थोड्या प्रमाणात सड देखील आहे परंतु यंदा त्याचे प्रमाण कमी आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना यंदा बराखीत साठवलल्या कांद्याला चांगले पैसे मिळतील..शेतकऱ्यांना कांद्याचे मिळणारे चांगले बाजारभाव यातून मिळणारा चांगला मोबदला मागील तीन वर्षाचा तोटा भरून निघेल यातून हा शेतकरी आनंदत आहे. खडकी (ता.आंबेगाव) येथील शेतकरी दीपक मारुती भोर म्हणाले की,तीन ते साडेतीन एकर क्षेत्रात एकरी ७० ते ८० हजार रुपये खर्च करून १००० पिशव्यांचे उत्पादन घेतले तो कांदा बराखीत साठवून ठेवला,यातील ३०० पिशव्या कांदा हा मागील काही काळात कमी दराने विकल्यानंतर उर्वरित आता ७०० पिशव्या कांदा विक्रीसाठी बाहेर काढला आहे. .सध्या त्यांच्या कांद्याला प्रति किलो चाळीस रुपये किलो दराने विक्री होत आहे,सध्या चांगला बाजार भाव मिळत असला तरी मागील तीन वर्षात त्यांनी आपला कांदा तोट्यात विकला आहे,उत्पादन खर्च देखील वसूल झाला नाही,कांद्याचे दर असेच टिकून राहिले तर तो तीन वर्षाचा तोटा या वर्षी भरून निघण्याची आशा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.