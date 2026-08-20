पुणे

Onion Prices: कांद्याला समाधानकारक दर; तीन वर्षांच्या तोट्यातून सावरत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद

Onion Market Price: तीन वर्ष तोट्यात कांदा विकल्यानंतर यंदा प्रतिकिलो ३५ ते ४० रुपयांचा दर; शेतकऱ्यांना मागील तोटा भरून निघण्याची आणि खर्च वसुलीची नवी आशा
Farmer Deepak Maruti Bhor from Khadki (Ambegaon) has brought onions stored in his onion storage shed to the market for sale.

Farmer Deepak Maruti Bhor from Khadki (Ambegaon) has brought onions stored in his onion storage shed to the market for sale.

Sakal

नवनाथ भेके निरगुडसर
Updated on

निरगुडसर : गेले तीन वर्ष कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपला कांदा तोट्यात विकला,उत्पादन खर्चही वसूल झाला नाही अनेकांनी कांदा पिकावर नांगर फिरवला परंतु सध्या कांद्याला प्रति किलो ३५ ते ४० रुपये बाजार भाव मिळत असले तरी दर टिकून राहणे महत्वाचे आहे यातून मागील तीन वर्षाचा तोटा तरी भरून निघेल यामुळेच शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद पाहायला मिळत आहे.

Loading content, please wait...
onion
onion auction
Onion and Garlic Health Effects
onion auction news
Marathi News Esakal
www.esakal.com