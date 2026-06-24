पुणे

टाकळीभान उपबाजार समितीत मोकळा कांदा २४१० रुपये

टाकळीभान उपबाजार समितीत मोकळा कांदा २४१० रुपये
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मोकळ्या कांद्याला
२४१० रुपये दर
टाकळीभान ः श्रीरामपूर तालुक्यातील टाकळीभान उपबाजार समितीत मोकळा कांदा लिलावात १०२ वाहनांची आवक झाली. कांद्याला सर्वाधिक २४१० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला. एक नंबर कांद्याला २००० ते २४१० रुपये, दोन नंबर कांद्याला १५०० ते २०००, तीन नंबर कांद्याला ९०० ते १३०० तर गोल्टी कांद्याला ११०० ते १७०० रुपये भाव मिळाला.

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