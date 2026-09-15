फलटण मार्केट यार्डात कांद्याचे दर तेजीत

फलटणमध्ये कांद्याचे दर तेजीत
दुधेबावी, ता. १५ : फलटण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्य बाजार आवारात मंगळवारी (ता. १५) कांद्याच्या दरात तेजी दिसून आली. कांद्याला किमान एक हजार ५०० रुपये, कमाल पाच हजार रुपये, तर सरासरी दोन हजार ८०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला, अशी माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव शंकरराव सोनवलकर यांनी दिली आहे.
फलटण बाजार समितीत मंगळवारी कांद्याची एकूण ९६१ क्विंटल आवक झाली. ही आवक १ हजार ९२२ पिशव्यांमधून झाली. बाजारात कांद्याला मागणी असल्याने कमाल दराने पाच हजार रुपयांचा टप्पा गाठला. सरासरी दर दोन हजार ८०० रुपये राहिल्याने शेतकऱ्यांचे लक्ष बाजारातील पुढील दरांकडे लागले आहे. दरम्यान, रविवारी (ता. १३) फलटणच्या मुख्य बाजारात विविध शेतमालाचे दर पुढीलप्रमाणे होते. ज्वारीला दोन हजार ६०० ते पाच हजार ६०० रुपये (आवक ४९ क्विंटल), बाजरी दोन हजार ५०० ते तीन हजार ५० रुपये (१०६ क्विंटल), गहू दोन हजार ५०० ते दोन हजार ८५० रुपये (६२५ क्विंटल), हरभरा सहा हजार ते सहा हजार ८०० रुपये (५५ क्विंटल), मका दोन हजार २०० ते दोन हजार ८०० रुपये (६२ क्विंटल), खपली चार हजार २११ रुपये (११ क्विंटल), उडीद सात हजार ते सात हजार ६०० रुपये (६ क्विंटल), तर मूगाला आठ हजार ते १० हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
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