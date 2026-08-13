Onion Rate : मंचर बाजार समितीत कांद्याला दहा किलोस मिळाला ४११ रुपये उच्चांकी बाजार भाव

मंचर - येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा बाजारात गुरुवारी (ता. १३) कांद्याच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली. बाजार समितीत कांद्याची एकूण २० हजार ५५० पिशव्यांची आवक झाली. दर्जेदार कांद्याला चांगली मागणी असल्याने अपवादात्मक दर्जाच्या गोळे कांद्याला दहा किलोस तब्बल ४११ रुपये असा उच्चांकी भाव मिळाला. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..याबाबत बाजार समितीचे सभापती निलेश थोरात म्हणाले, बाजार समितीत दाखल झालेल्या कांद्याच्या गुणवत्तेनुसार दरात चढ-उतार पाहायला मिळाले. चांगल्या प्रतीच्या कांद्याला व्यापाऱ्यांकडून मागणी वाढल्याचे दिसून आले. सुपर गोळे कांद्याला ३३० ते ३५१ रुपये, सुपर मुक्कल कांद्याला ३०० ते ३२० रुपये, अवरेज मीडियम (दोन नंबर) कांद्याला २८५ ते ३०० रुपये, गोल्टी व गोल्टा (चार नंबर) कांद्याला २४० ते २७० रुपये, तर बदला व चिंगळी कांद्याला १०० ते २०० रुपये असा दहा किलोचा दर मिळाला..दरम्यान, कांदा बाजारात तेजीचे वातावरण निर्माण झाले. वाढलेल्या दरामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.'कांद्याला मिळालेला उच्चांकी दर शेतकऱ्यांसाठी उत्साहवर्धक असून, आगामी काळातही कांद्याला चांगला बाजारभाव मिळेल, अशी अपेक्षा आहे,' असे बाजार समितीचे उपसभापती सचिन पानसरे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.