पुणे

दौंडमधून दररोज २५० टन कांद्याची विक्री

दौंडमधून दररोज २५० टन कांद्याची विक्री
Published on

खुटबाव, ता. १९ : कांद्याच्या बाजारभावाने चाळीसी पार केल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. दौंड तालुक्यातून हैदराबाद, बेळगाव, कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे, केडगाव, बेंगळुरू येथे विक्रीसाठी कांदा जात आहे. चांगला भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी बंदिस्त वखारी उघडून विक्रीस सुरुवात केली आहे. त्यामुळे दररोज २५० टन कांदा परराज्यात विक्रीसाठी जात आहे.

तालुक्यामध्ये गेल्या वर्षी साडेसहा हजार हेक्टर कांदा पिकाची लागवड झाली होती. कानगाव, पारगाव, वरवंड, पाटस, नानगाव, गिरीम, पिंपळगाव, राहू बेट परिसर ही गावे कांद्याचे आगर म्हणून ओळखली जातात. तालुक्यातून दररोज २५ गाड्या या बाजारपेठेमध्ये जात आहेत. परराज्यातील बाजारामध्ये बदला, चिंगळी व खराब झालेल्या कांद्याला इतर ठिकाणच्या तुलनेत चांगला बाजारभाव मिळत असल्याने प्रवास भाडे जास्त असूनही तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा कल या बाजारपेठेकडे असल्याचे दिसून येते.
केडगाव येथे मंगळवारी होणाऱ्या आठवडे बाजारामध्ये ८५ टन कांदा विक्रीसाठी आला. यावेळी शेतकऱ्यांना सर्वोच्च ४३ रुपये प्रतिकिलो भाव मिळाला. तालुक्यामध्ये पारगाव व कानगाव परिसरामध्ये गेले २० वर्षांपासून कांद्याची लागवड करणारे अनेक शेतकरी आहेत. त्यामुळे कांदा लागवडीपासून ते कांदा विक्रीपर्यंतचे सर्व अनुभव पाठीशी असल्याने दरवर्षी उसाबरोबर शेतीमध्ये कांदा लागवडीस प्राधान्य दिले जाते. मागील वर्षीच्या तुलनेत कांद्याला किमान चांगला बाजारभाव मिळाला असल्याने प्रत्येक पिशवीमागे शेतकऱ्यांना किमान १८०० ते दोन हजार रुपये मिळत आहेत.


माझ्या वखारीमध्ये १ हजार कांदा पिशव्या होत्या. सध्या दररोज त्यापैकी २० ते ३० पिशव्यांची परराज्यात विक्री होते. कांदा आणण्यासाठी पूर्वीपेक्षा खर्च वाढला आहे, त्यामुळे चांगला बाजारभाव मिळाल्याने समाधानी आहे.
- रमेश बोत्रे, कांदा उत्पादक, पारगाव (ता. दौंड)

03806

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maharashtra agriculture news
onion market prices India
onion farming in Maharashtra
farmers market Hyderabad
selling onions in Bangalore
onion harvest trends 2023
best practices for onion cultivation
agricultural trends in Pune
onion export opportunities
onion price increase impact
challenges in onion farming
onion storage techniques
farmer testimonials on onion prices
onion crop profitability
onion market analysis Maharashtra
कांद्याचे बाजारभाव २०२३
कांद्याची लागवड पश्चात
शेतकऱ्यांचे समाधान
कांदा वाण तयार करणे
कांदा विक्री प्रक्रियेत महत्त्व
कांद्याचे बाजारातील ट्रेंड
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे अनुभव
कांदा उत्पादनासंबंधित माहिती
कांद्याची उपासाने
कांद्याने बढत्या दरांवर चर्चा
कांदा बाजारात स्थानिक भाव
कांदा विक्रीतील अनुषंगिक विषय
कांदा शेतकऱ्यांचे प्रगतीपथ
Marathi News Esakal
www.esakal.com