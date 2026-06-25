Onion Rate : मंचर बाजार समितीत कांद्याला प्रतिकिलो ३० रुपये बाजारभाव

मंचर - येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याची आवक कमी झाली असून, बाहेरील राज्यांमधून मागणी वाढल्याने कांद्याच्या बाजारभावात वाढ झाली आहे. गुरुवारी (ता. २५) बाजार समितीत चांगल्या प्रतीच्या कांद्याला प्रतिकिलो ३० रुपये असा उच्चांकी बाजारभाव मिळाला. गेल्या आठवड्यात प्रती किलो २४ ते २५ रुपये बाजारभाव होता..बाजार समितीत गुरुवारी एकूण १६ हजार ५०० पिशव्यांची कांदा आवक झाली. चांगल्या प्रतीच्या कांद्याला दहा किलोसाठी ३०० रुपयांपर्यंत दर मिळाल्याची माहिती बाजार समितीचे सभापती निलेश थोरात यांनी दिली..कांद्याचे दहा किलोचे बाजारभाव -• सुपर लॉट १ नंबर गोळा कांदा : रु. २८० ते ३००• सुपर गोळा कांदा १ नंबर : रु. २५० ते २८०• सुपर मिडीयम २ नंबर कांदा : रु. २०० ते २५०• गोल्टी व गोल्टा कांदा : रु. १३० ते २००• बदला व चिंगळी कांदा : रु. ७० ते १२०.बाहेरील राज्यांमध्ये कांद्याची मागणी वाढल्याने आणि स्थानिक बाजारात आवक घटल्याने दरात तेजी आल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. बाजार समितीतील कांदा खरेदी लिलावात आडते, व्यापारी आणि शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला..कांद्याचे दर समाधानकारक मिळत असल्याने शेतकरी वर्गात समाधानाचे वातावरण असून आगामी काळात आवक आणि मागणीच्या परिस्थितीनुसार बाजारभावात आणखी चढ-उतार होण्याची शक्यता असल्याची माहिती बाजार समितीचे उपसभापती सचिन पानसरे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.