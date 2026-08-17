Onion Rate : लोणी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उपबाजार आवारात एक नंबरच्या गोळा कांद्याला प्रती १० किलोला ४०० रुपये पर्यंत बाजारभाव; मागील वर्षभरातील उच्चांकी बाजारभाव

पारगाव - लोणी, ता. आंबेगाव येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उपबाजार आवारात आज सोमवार (ता. १७) रोजी कांद्याच्या सुमारे साडेचार हजार पिशव्यांची आवक झाली. गोळा कांद्याला प्रति दहा किलोस ३६० ते ४०० रुपये दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून कांद्याच्या दरवाढीमुळे त्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत अशी माहिती आंबेगाव तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती निलेश थोरात यांनी दिली..लोणी उप बाजार आवारात खरेदी करण्यात आलेला कांदा प्रामुख्याने नवी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, आसाम, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांमध्ये विक्रीसाठी पाठविला जात असल्याची माहिती आडतदर महेंद्र वाळुंज यांनी दिली.कांद्याचे प्रति दहा किलोचे बाजारभाव रुपयात: एक नंबर गोळा कांदा-३६० ते ४००, सुपर मध्यम कांदे- २९० ते ३५५, गुलटी कांद्याला- २१० ते २८० दर मिळाला तर बदला कांद्याला ९० ते १९० रुपये बाजारभाव मिळाला..आज सोमवारी झालेल्या कांदा लिलावात आडतदर महेंद्र वाळुंज, नितीन नरवडे, मच्छिंद्र वाळुंज, संजय भोजने, मंगेश सोनवणे यांनी भाग घेतला लीलावाची व्यवस्था कृषी उत्पन्न बाजार उपबाजार व्यवस्थापक अशोक राजापुरे व कर्मचारी यांनी पहिली. शेतकऱ्यांनी कांद्याची योग्य निवड व प्रतवारी करूनच विक्रीसाठी बाजारात आणावा, असे आवाहन बाजार समितीचे उपसभापती सचिन पानसरे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.