कांदा उतरला; मात्र खाद्यपदार्थ भडकलेलेच 

पिंपरी - कांद्याने उच्चांकी गाठली असताना हातगाडीपासून ते हॉटेलमधील सर्व चटकदार पदार्थांच्या दरांत पाच ते दहा टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ झाली होती. मात्र, आता कांदा पन्नास रुपयांपर्यंत उतरला असूनही खाद्यपदार्थांचे दर "जैसे थे'च आहेत. कांद्याच्या दरामुळे किरकोळ व्यावसायिकांसह हॉटेल व्यावसायिकांचे बजेट एका महिन्यात 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत कोलमडल्याचे हॉटेल व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. कांदा वाढल्याने मसाल्यांच्या दरातही वाढ झाली होती. त्यामुळे किरकोळ विक्रेत्यांनीही खाद्यपदार्थांच्या दरपत्रकांमध्ये दहा ते वीस टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ नोंदवली. शहरातील नामांकित नॉनव्हेज व्यावसायिकांनीही मटण व चिकन थाळीतून कांदा कमी केला होता. व्हेज थाळीतही कांदा गायब झाला. मात्र, याचा भुर्दंडही काही प्रमाणात हॉटेल व्यावसायिकांना सहन करावा लागला आहे. बऱ्याच ठिकाणी कांद्याच्या प्लेटसाठी दहा ते वीस रुपयांपर्यंत स्वतंत्र रक्‍कम खवय्यांना मोजावी लागली आहे. शहरात मंदीची लाट काही प्रमाणात असल्याने हॉटेलमध्ये जाणे बऱ्याच नागरिकांनी टाळले आहे. त्यामुळे कांद्याचे दर कमी न झाल्यास हॉटेल व्यावसायिकही दरवाढीबाबत चिंतेने ग्रासले होते. याचा विपरीत परिणाम एका महिन्यात हॉटेल व्यवसायावर झाल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. कांदा अजूनही तिखटच

अद्यापही चिकण व मटण थाळी चारशे रुपयांपर्यंत आहे. मात्र, बऱ्याच ठिकाणी भाज्यांमध्ये कोबीच अद्यापपर्यंत पर्याय म्हणून वापरला जात आहे. पिझ्झा व बर्गरचे दरही काही प्रमाणात वाढविण्यात आले. ते तसेच आहेत. कांदाभजी, मिसळ, पावभाजी, भेळ तसेच वडापाव अशा चटकदार पदार्थांमध्ये सर्वांत जास्त प्रमाणात वापरला जाणारा कांदा अद्यापही प्लेटमध्ये पुरविला जात नसल्याचे चित्र आहे. हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये मात्र कांद्याच्या कोलमडलेल्या बजेटमुळे नाराजीचा सूर आहे. घरच्या जेवणासारखी चव चाखायची असेल तर पदार्थांच्या गुणवत्तेत तडजोड करून जमत नाही. कांदा दीडशे रुपये होता तेव्हाही आम्ही नॉनव्हेज थाळीत कांदा पुरविला आहे. थाळीचे दरही वाढविले नाहीत. पदार्थांची गुणवत्ता ढासळू नये, याकरिता बऱ्याच हॉटेल व किरकोळ हातगाडी व्यावसायिकांनी कांद्याच्या दरात वाढ होऊनही खाद्यपदार्थांबाबत तडजोड केली नाही.

- रूपेश धुमाळ, हॉटेल व्यावसायिक, चिंचवड

