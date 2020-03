महावितरणचे निम्मे ग्राहक डिजिटल 

पुणे - महावितरणची वेबसाइट व मोबाईल ऍपद्वारे ऑनलाइन वीजबिल भरणाऱ्या लघुदाब वीजग्राहकांची संख्या पुणे परिमंडलात 54 टक्‍क्‍यांवर गेली आहे. गेल्या महिन्यात 12 लाख 17 हजार वीजग्राहकांनी घरबसल्या 234 कोटी 44 लाख रुपयांच्या वीजबिलांचा ऑनलाइन भरणा केला. - आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप क्रेडिट कार्ड वगळता अन्य पर्यायांद्वारे ऑनलाइन वीजबिल भरणा निःशुल्क करण्यात आला असून 0.25 टक्के सूट देण्यात येत आहे. वीजबील भरणा केंद्राच्या रांगेत उभे राहणे टाळून घरबसल्या कोणत्याही वेळेत ऑनलाइन वीजबिल भरण्याची सोय वीजग्राहकांना उपलब्ध झाली आहे. महावितरणच्या वेबसाइट व मोबाईल ऍपद्वारे वीजबिल भरण्यास वीजग्राहकांची पसंती दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुणे परिमंडलात गेल्या पंधरवड्यात वीजबिलांची रक्कम भरलेल्या एकूण ग्राहकांपैकी 57 टक्के वीजग्राहकांनी ऑनलाइनद्वारे वीजबिल भरले आहे. ...तर बिलामध्ये सूट

लघुदाब वीजग्राहकांसाठी ऑनलाइन बिल भरण्यासाठी दरमहा 500 रुपयांच्या मर्यादेत 0.25 टक्के सूट देण्यात येत आहे. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआय, भीम, इंटरनेट बॅंकिंग, मोबाईल वॉलेट, मोबाईल बॅंकिंगद्वारे वीजबिल भरणा केल्यास वीज देयकामध्ये 0.25 टक्के सूट देण्यात येत आहे. ही सूट मिळविण्यासाठी संबंधित ग्राहकांकडे वीजबिलांची थकबाकी नसावी; तसेच वीजबिलांचा भरणा हा प्रॉम्ट पेमेंट डिस्काउंटच्या निर्धारित वेळेत करणे आवश्‍यक आहे. वेबसाइट, ऍपचा वापर

महावितरणने लघुदाब वीजग्राहकांसाठी ऑनलाइन बिल भरण्यासाठी www.mahadiscom.in ही वेबसाइट; तसेच जून 2016 पासून मोबाईल ऍपद्वारे चालू व मागील वीजबिल पाहणे आणि त्याचा ऑनलाइन भरणा करण्यासाठी नेटबॅंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्डासह मोबाईल वॉलेट व कॅश कार्डसचा पर्याय उपलब्ध केला आहे. भरलेल्या पावतीचा तपशीलही मिळत आहे. ऑनलाइन झाले निःशुल्क

क्रेडिट कार्ड वगळता महावितरणचे लघुदाब वर्गवारीचे वीजबिल भरण्यासाठी ऑनलाइनचे उर्वरित सर्व पर्याय आता निःशुल्क करण्यात आले आहेत. याआधी नेटबॅंकिंगचा अपवाद वगळता वीजबिलांचा ऑनलाइन भरणा करण्यासाठी 500 रुपयांपेक्षा अधिक रकमेवर शुल्क आकारण्यात येत होते; परंतु क्रेडिट कार्ड वगळता नेटबॅंकिंग, डेबिट कार्ड, कॅशकार्ड, यूपीआय, डिजिटल वॉलेटच्या माध्यमातून ऑनलाइनद्वारे होणारा वीजबिल भरणा आता निःशुल्क करण्यात आलेला आहे. विभागनिहाय आकडेवारी (फेब्रुवारी)

ग्राहक संख्या बिल भरणा (कोटी)

पुणे शहर 7, 11497 (54.20 टक्के) 135.81

पिंपरी-चिंचवड 3,23,422 (61 टक्के) 63.34

पुणे ग्रामीण 1,82,950 (44.35 टक्के) 44.35

(मुळशी, मंचर, राजगुरुनगर)

Web Title: Online Consumer Electricity Consumer Bill Payment by 54percentage on MSEDCL Website and Mobile App