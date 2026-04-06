Cyber Crime : डॉक्टरांची ‘ऑनलाइन अपॉईंटमेंट' घेणे महिलेला पडले पाच लाखांना

पुणे - सायनसचा त्रास होत असल्याने शहरातील एका प्रसिद्ध डॉक्टरांची ऑनलाइन अपॉईंटमेंट घेणाऱ्या ज्येष्ठ महिलेची सायबर चोरट्यांनी पाच लाख ५४ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी सायबर चोरट्यांवर डेक्कन पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..याबाबत एका ज्येष्ठ महिलेने डेक्कन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार ज्येष्ठ महिला विधी महाविद्यालय रस्त्यावरील एका सोसायटीत राहायला आहेत. त्यांना सायनसचा त्रास होत आहे. त्यांनी मोबाइलवर या विकारावर उपचार करणाऱ्या डाॅक्टरांची माहिती घेतली. डॉक्टरांची माहिती घेतल्यानंतर त्यांना एक मोबाइल क्रमांक मिळाला..डॉक्टरांची अपॉईंटमेंट घेण्यासाठी त्यांनी त्या क्रमांकावर संपर्क साधला. तेव्हा डॉक्टरांऐवजी तेथे सायबर चोरट्यांनी त्यांचा मोबाइल क्रमांक टाकला होता. सायबर चोरट्यांनी अपॉईंटमेंट मिळवण्यासाठी सुरुवातीला पाच रुपये ऑनलाइन पद्धतीने पाठविण्यास सांगितले. महिलेने ऑनलाइन पद्धतीने पाच रुपये चोरट्यांच्या खात्यात जमा केले..महिलेचा मोबाइल क्रमांक बँक खात्याला जोडण्यात आला आहे. चोरट्यांनी महिलेचा मोबाइल क्रमांकाचा तांत्रिक ताबा (हॅक) घेतला. त्यानंतर चोरट्यांनी महिलेच्या बँक खात्यातून पाच लाख ५४ हजार रुपये स्वत:च्या खात्यात हस्तांतरित केले. त्या वेळी कुटुंबीयांना संशय आला. चोरट्याने मोबाइल क्रमांक बंद केल्याचे लक्षात आले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गिरीषा निंबाळकर तपास करत आहेत.