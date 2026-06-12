Pune Online Fraud : पुण्यात ऑनलाइन गेमिंग फसवणूक रॅकेट उघडकीस; बनावट कॉल सेंटरवर छापे, मुख्य सूत्रधारासह १२ जणांवर गुन्हा

पुणे : शहरात ऑनलाइन गेमिंगच्या माध्यमातून नागरिकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणारे रॅकेट गुन्हे शाखेने उघडकीस आणले आहे. तीन ठिकाणी कॉल सेंटरवर छापा टाकून पोलिसांनी मुख्य सूत्रधारासह १२ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. मुख्य आरोपीकडून पिस्तुलासह सहा जिवंत काडतुसे जप्त केली आहेत..या प्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक युवराज पोमण यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी मुख्य सूत्रधार संतोष दत्ता वेंजणेकर (वय ४७, रा. पार्क इन्फिनिया सोसायटी, भेकराईनगर, फुरसुंगी), अमित मजेटीया, भगीरथ पांड्या आणि इतर कर्मचाऱ्यांसह १२ जणांविरुद्ध हडपसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी संतोष वेंजणेकर हा मूळचा कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातील वेजणे येथील रहिवासी आहे. त्याने हडपसरमधील अमनोरा चेंबर्स, भेकराईनगर आणि मांजरी बुद्रूक येथील एका इमारतीमध्ये ‘जेकेएल इंडिया सोल्यूशन्स’ नावाचे बनावट कॉल सेंटर थाटले होते..आरोपीने तेथील कर्मचाऱ्यांच्या पॅन आणि आधार कार्डचा गैरवापर करून बनावट बँक खाती उघडली होती. या कॉल सेंटरच्या संकेतस्थळावरून नागरिकांना ऑनलाइन गेम खेळण्याचे आमिष दाखवून पैसे घेतले जात होते. कर्मचाऱ्यांच्या बॅंक खात्यांचा वापर ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांचे पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी केला जात होता. विशेष म्हणजे, या बेकायदेशीर कामासाठी आरोपीने पाच अल्पवयीन मुला-मुलींना कामावर ठेवले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.