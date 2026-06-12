पुणे

Pune Online Fraud : पुण्यात ऑनलाइन गेमिंग फसवणूक रॅकेट उघडकीस; बनावट कॉल सेंटरवर छापे, मुख्य सूत्रधारासह १२ जणांवर गुन्हा

ऑनलाइन गेमिंगच्या आमिषाने कोट्यवधींची फसवणूक; बनावट कॉल सेंटरवर गुन्हे शाखेचे छापे, मुख्य सूत्रधारासह १२ जणांवर गुन्हा दाखल
Cyber Interception: Crime Branch Busts Illicit Online Gaming Syndicate Operating From Three Hubs

Cyber Interception: Crime Branch Busts Illicit Online Gaming Syndicate Operating From Three Hubs

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : शहरात ऑनलाइन गेमिंगच्या माध्यमातून नागरिकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणारे रॅकेट गुन्हे शाखेने उघडकीस आणले आहे. तीन ठिकाणी कॉल सेंटरवर छापा टाकून पोलिसांनी मुख्य सूत्रधारासह १२ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. मुख्य आरोपीकडून पिस्तुलासह सहा जिवंत काडतुसे जप्त केली आहेत.

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