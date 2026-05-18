शेतमोजणीसाठी शेतकऱ्यांची वणवण
खासगी केंद्रांत १०० रुपये शुल्कवसुली
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
जळगाव : शेतमोजणी अर्ज प्रक्रियाही आता पूर्णपणे ऑनलाईन करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय वाढली आहे. पूर्वीप्रमाणे भूमी अभिलेख विभागात ऑफलाईन अर्ज स्वीकारले जात नसल्याने शेतकऱ्यांना महा ई-सेवा केंद्रांची मदत घ्यावी लागत आहे. यासाठी प्रत्येकी सुमारे १०० रुपये खर्च करावे लागत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे.
पूर्वी शेतमोजणीसाठी थेट भूमी अभिलेख विभागात अर्ज स्वीकारले जात होते. अर्जाच्या स्वरूपानुसार शुल्क भरून त्याची पावती विभागात जमा केल्यानंतर पुढील प्रक्रिया केली जात होती. मात्र आता संबंधित पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अनेक शेतकऱ्यांना ही प्रक्रिया स्वतः करता येत नसल्याने त्यांना महा ई-सेवा केंद्रांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. पेपरलेस कामकाजाच्या उद्देशाने ही पद्धत सुरू करण्यात आली असली, तरी अर्ज प्रक्रियेवरील अतिरिक्त खर्चामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
चौकट : अनेक अर्ज प्रलंबित
भूमी अभिलेख विभागाकडे शेतमोजणीचे अनेक अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. ऑनलाईन अर्ज करूनही मोजणीची तारीख किंवा पुढील कार्यवाहीबाबत स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याची तक्रार शेतकरी करीत आहेत. अर्जाची पावती घेऊन शेतकरी कार्यालयात जात असले, तरी त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याचे सांगितले जात आहे. निवडणुकीच्या कालावधीत प्रशासकीय दुर्लक्ष झाल्याचाही परिणाम या प्रक्रियेवर झाल्याचे बोलले जात आहे.
