MissionAdmission : अकरावी प्रवेशासाठी उद्यापासून ऑनलाईन नोंदणी होणार सूरू

पुणे : इयत्ता अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रकियेत विद्यार्थ्यांना रविवारपासून (ता.२६) केवळ ऑनलाईन नोंदणी करता येणार आहे. तर प्रवेश अर्जातील भाग-एक भरण्याची सुविधा येत्या एक ऑगस्टपासून उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांनी परिपत्रकद्वारे दिली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मुंबई महानगर क्षेत्र तसेच पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर महापालिका क्षेत्रातील अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेकरिता याप्रमाणे कार्यवाही करावी, असे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत सांगण्यात आले आहे. अकरावी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतंर्गत यापूर्वी दिलेल्या वेळापत्रकानुसार २६ जुलैपासून प्रवेश अर्जाचा भाग एक भरण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात येणार होती. मात्र आता त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. कोरोनामुळे मागील चार ते पाच महिन्यांपासून राज्यात टाळेबंद परिस्थिती असून शासकीय कार्यालये अद्याप पुर्ववत सूरू झालेली नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखले, जात पडताळणी प्रमाणपत्र, डोमिसाईल प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट मिळविताना अडचणी येण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांकडे ही प्रमाणपत्र नसल्याने दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर कोणत्याही विद्यार्थी प्रमाणपत्राअभावी त्याच्या मूळ आरक्षणातून बाद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तो प्रवेशापासून वंचित राहू शकतो, ही शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच प्रवेश प्रक्रियेतील कागदपत्रांची अट शिथिल करावी, अशी मागणी काही संघटनांनी केली होती. संघटनेच्या मागणीनुसार कार्यवाही करण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्यावर येत्या दोन-तीन दिवसांत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या वेळापत्रकनुसार अर्जाचा भाग एक भरणे शक्य होणार नाही, म्हणून वेळापत्रकात सुधारणा करण्यात आली आहे. नव्या सुधारित वेळापत्रकानुसार रविवारपासून विद्यार्थ्यांना फक्त ऑनलाईन नोंदणी करता येणार आहे, असे इयत्ता अकरावी ऑनलाइन प्रवेश नियंत्रण समितीच्या सचिव आणि सहाय्यक शिक्षण संचालक मीना शेंडकर यांनी सांगितले. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन अर्जाचा भाग-२ (पसंतीक्रम) भरण्याबाबत आणि त्यापुढील प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक राज्य मंडळाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या दहावीच्या परिक्षेचा निकाल लागल्यानंतर घोषित करण्यात येणार आहे. अकरावी प्रवेशाचे सुधारित वेळापत्रक :

- कार्यवाहीचे टप्पे : कालावधी : कार्यवाही

- अकरावी प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी करणे. लॉगिन आयडी मिळविणे आणि पासवर्ड तयार करणे : २६ जुलै (सकाळी : ११ वाजल्यापासून) : विद्यार्थी स्वतः, पालकांच्या मदतीने

- १. प्रवेश प्रक्रियेच्या संकेतस्थळावर जाऊन मिळालेल्या लॉगिन आयडी व पासवर्ड वापरून लॉगिन करून अकरावी प्रवेशासाठी अर्ज (भाग-१) भरणे, शुल्क भरून फॉर्म लॉक करणे. २. अर्जातील माहीती शाळा/ मार्गदर्शन केंद्रावरुन प्रमाणित करून घेणे. (या कालावधीतही ऑनलाईन नोंदणी करणे सूरू राहिल) : १ ऑगस्टपासून सूरू : विद्यार्थी स्वतः, पालकांच्या मदतीने (शाळा/ मार्गदर्शन केंद्रांस फोन करून मदत घेता येईल)

- विद्यार्थी प्रवेश अर्जातील माहिती, भाग-१ ऑनलाईन तपासून प्रमाणित/ व्हेरिफाय करणे. (आवश्यकता असल्यास विद्यार्थ्यांशी फोनवरुन संपर्क साधणे) : १ ऑगस्टपासून : माध्यमिक शाळा/ मार्गदर्शन केंद्र. पुणे : अल्पवयीन मुलीला विवस्त्र करून डोक्यात दगड घालून हत्या 'विद्यार्थी आणि पालकांना अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेबाबत पुरेशी माहिती नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे त्यांना सविस्तर माहिती देण्यासाठी, मार्गदर्शन करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी सुचना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिली आहे.

