Online Agreement : ऑनलाइन भाडेकरार नोंदणी ठप्प; सरकारच्या महसुलावर परिणाम

पुणे - राज्यात मागील पाच दिवसांपासून आधार (यूआयडी) पडताळणी सेवा बंद असल्याने ऑनलाइन भाडेकरार नोंदणी प्रक्रिया पूर्णतः ठप्प झाली आहे. दररोज हजारो भाडेकरार रखडल्याने एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकांचे काम खोळंबले असून, दुसरीकडे सरकारच्या महसुलावरही मोठा परिणाम होत आहे..राज्यात भाडेकरार नोंदणीसाठी वापरली जाणारी नोंदणी व मुद्रांक विभागाची ही ऑनलाइन प्रणाली सध्या तांत्रिक अडचणीत सापडली आहे. आधार पडताळणी होत नसल्यामुळे भाडेकराराची संपूर्ण प्रक्रिया थांबली आहे. महसूल विभागाकडून डीआयटी आधार पडताळणीसाठीची तांत्रिक समन्वयाची जबाबदारी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय (डीआयटी) मुंबई यांच्याकडे असते..या खात्यामार्फत पाठवण्यात येणारी विनंती युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) प्रणालीकडे जाते. तेथे आधारची पडताळणी झाल्यानंतरच भाडेकरार नोंदणी पूर्ण होते. मात्र, हीच साखळी सध्या खंडित झाली आहे.नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे (आयजीआर) संकेतस्थळ ऑनलाइन पेमेंटसाठी 'ग्रास' प्रणाली आणि आधार पडताळणीसाठी 'यूआयडीएआय' प्रणाली यांच्या समन्वयातून कार्यरत आहे. आधार पडताळणीसाठी राज्य सरकारचा 'डीआयटी' विभाग मध्यस्थ म्हणून काम करतो..पक्षकारांचे थंब इम्प्रेशनद्वारे आधार व्हेरिफिकेशनची विनंती 'यूआयडीएआय' कडे पाठवली जाते आणि क्षणात मंजुरी मिळून आधार व्हेरिफिकेशनचा कोड आणि आधारचा फोटो ही माहिती करारपत्रावर छापला जातो. मात्र, या प्रणालीसाठी प्रतिवर्षी परवाना नूतनीकरण करावे लागते. याच टप्प्यावर दरवर्षी अडचणी निर्माण होतात.विशेष म्हणजे, गेल्या काही वर्षांपासून डिसेंबर महिन्यात हे संकेतस्थळ आठ ते पंधरा दिवस बंद पडण्याची पुनरावृत्ती होत आहे. यामुळे शासनाचा महसूल बुडतोच; शिवाय घरमालक, भाडेकरू, एजंट आणि दस्त नोंदणीशी संबंधित सर्व घटकांचे काम पूर्णतः ठप्प होते..सध्या १.९ या प्रणालीत मुंबई आणि पुणे ग्रामीण सोडून उर्वरित महाराष्ट्रात दररोज चार ते पाच हजार भाडेकरारांचे दस्त नोंदवले जातात. मात्र, पडताळणी बंद असल्याने हे सर्व व्यवहार रखडले आहेत. यामुळे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. मात्र, अद्याप उत्तर प्राप्त झालेले नाही.- सचिन शिंगवी, अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडर, महाराष्ट्र.