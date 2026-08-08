पुणे

कचरावेचकांची मुले शिष्यवृत्तीपासून वंचित

कचरावेचकांची मुले शिष्यवृत्तीपासून वंचित
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पुणे, ता. ८ : ‘‘स्वयं अर्थसहाय्यित (सेल्फ फायनान्स) शाळांमध्ये शिकणाऱ्या कचरावेचक व सफाई क्षेत्रातील कामगारांच्या पात्र मुलांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीचा ऑनलाइन अर्ज करता येत नसल्याने ते शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहत आहेत. ही तांत्रिक अडचण तातडीने दूर करून अर्जाची सुविधा सुरू करावी, या मागणीसाठी कागद, काच, पत्रा, कष्टकरी पंचायतीच्या वतीने १२ ऑगस्टला समाजकल्याण आयुक्तालय येथे विद्यार्थ्यांसह आंदोलन करण्यात येणार आहे,’’ अशी माहिती पंचायतीचे सरचिटणीस योगेश मंजुळा यांनी दिली.
मंजुळा म्हणाले, ‘‘सफाई क्षेत्रात कार्यरत कामगारांच्या मुलांना दरवर्षी ३ हजार ५०० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, सेल्फ फायनान्स शाळांना वैध ‘युडायस’ कोड असूनही या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज करता येत नसल्याने हजारो मुले याला मुकली आहेत. या प्रश्नावर गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. १७ जुलैला आयुक्तांनी पंधरा दिवसांत प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या मध्यस्थीनंतरही प्रणालीत बदल झाला नाही. शिष्यवृत्तीअभावी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पालकांना शाळांचे शुल्क भरणे कठीण झाले असून, मुलांचे शैक्षणिक नुकसान व गळती होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.’’ त्यामुळे शाळांच्या प्रकारावरून भेदभाव न करता ऑनलाइन अर्ज सुविधा तातडीने सुरू करावी आणि २०२३-२४ पासूनची थकीत शिष्यवृत्ती द्यावी, असेही त्यांनी नमूद केले.

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सफाई कामगारांच्या मुलांची शाळा
स्वयंपूर्णतेमुळे झालेला भेदभाव
पुण्यात शाळा फी अदा करणे कठीण
शिष्यवृत्ती साठी आंदोलन
शाळेतील मुलांचे शैक्षणिक नुकसान
शिष्यवृत्ती योजनेतील प्रगती
सोप्या भाषेत शिष्यवृत्त्याबाबत माहिती
स्वयंपूर्ण शाळांमध्ये शिष्यवृत्ती अर्ज
राजकीय हस्तक्षेप आणि शिक्षा
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