नवउद्योजकांसाठी ‘बार्टी’तर्फे वेबिनारचे ऑनलाइन आयोजन

पुणे - नवउद्योजकांना (New Business) प्रशिक्षित (Training) करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) (Barti) मार्फत कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास या विषयाच्या अनुषंगाने ऑनलाइन वेबिनारचे (Online Webinar) १८ ते २० मे या कालावधीत दुपारी तीन ते चार दरम्यान आयोजित करण्यात आले आहे. (Online webinar by Barti for entrepreneurs)

१८ मे रोजी ‘जीएसटी आणि त्याचे महत्त्व’ या विषयावर विद्याधर गायकवाड (सहायक आयुक्त, जीएसटी, मुंबई) यांचे व्याख्यान होणार आहे. १९ मे रोजी ‘बिझनेस इनक्युबेटर म्हणजे काय, त्याची उद्दिष्टे, कार्ये’ या विषयावर चक्रधर दोडके (संचालक, मास्टर स्ट्रोक प्लस, नागपूर) आणि २० मे रोजी ‘उद्योजकता विकास आणि सरकारी योजना’ या विषयावर गणेश खामगळ. (संचालक, मिटकॉन, पुणे) हे व्याख्यान देणार आहेत. हा कार्यक्रम झूम मिटिंगद्वारे आयोजित करण्यात आला आहे.

या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यासाठी आय.डी. : ८७२४१६३३७७१ आणि पासवर्ड : १२३४ असा आहे. या कार्यक्रमात बार्टीच्या फेसबुक पेजवर लाइव्हवरून सुद्धा सहभागी होता येईल. त्याची लिंक https://www.facebook.com/BARTIConnect आहे. या कार्यक्रमांचे पुनःप्रक्षेपण त्याच दिवशी युट्यूबद्वारे बार्टीच्या ऑनलाइन चॅनेलवरून सायंकाळी साडेसहा वाजता प्रसारित करण्यात येईल. राज्यातील नवउद्योजकांना तथा उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या तरुण तरुणींनी या कार्यक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन ‘बार्टी’ संस्थेचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी केले आहे.