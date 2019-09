Vidhan Sabha 2019 : विधानसभा प्रचारास मिळणार अवघे बारा दिवस      

विधानसभा 2019 : पुणे : यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीचा कालावधी १५ दिवसांनी कमी करण्यात आल्याने उमेदवारांना आपापल्या मतदारसंघात प्रचार करण्यासाठी अवघा बारा दिवसांचा कालावधी मिळणार आहे. यामुळे प्रचारासाठी उमेदवारांची मोठी धावफळ आणि फजिती होणार आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार निवडणुकीचा कालावधी ४५ दिवसांचा (दीड महिना) असतो. तो या निवडणुकीसाठी ३० दिवसांचा (एक महिना) करण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदा कधी नव्हे ते फक्त महिनाभरात आचारसंहिता संपणार आहे.



निवडणूक कार्यक्रमानुसार उमेदवारी अर्ज माघारीची अंतिम तारीख ७ आँक्टोबर आहे. तळ्यात-मळ्यात असलेल्यांना उमेदवारी निश्चितीसाठीच या तारखेपर्यंत थांबावे लागणार आहे. त्यामुळे खरा प्रचार हा ८ ऑक्टोबरला सुरु होणार आहे. प्रचाराची अंतिम तारीख १९ ऑक्टोबर आहे. परिणामी फक्त बारा दिवसात मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे मोठे आव्हान उमेदवारांना पेलावे लागणार आहे.

