पुण्यात कोव्हॅक्सीनचे फक्त ३ हजार डोस; कोव्हीशील्ड लस संपली

By

पुणे : शासनाकडून पुणे महापालिकेला (Pune Corporation) कोव्हॅक्सीन लसीचे ३ हजार डोस पुरविण्यात आले आहेत. ही लस ४५ च्या पुढच्या वयाच्या नागरिकांच्या फक्त दुसऱ्या डोससाठी १५ केंद्रांवर वापरली जाणार आहे. कोव्हीशील्ड (Covishield) लस संपली असल्याने त्याचे लसीकरण बंद असणार आहे. पुणे महापालिकेला उपलब्ध होत असलेल्या लस साठ्यानुसार शहरात लसीकरण केले जात आहे. शुक्रवारी कोव्हीशील्ड लस उपलब्ध असल्याने ७८ ठिकाणी लसीकरण करण्यात आले. महापालिकेला कोव्हीशील्डचे मिळालेले २८ हजार डोस मिळाले होते, त्यानुसार गुरुवारी व शुक्रवारी लसीकरण करण्यात आले. आता पालिकेकडे उद्यासाठी (शनिवार) कोव्हीशील्ड लस उपलब्ध नाही. शासनाकडून लस मिळाली तर शनिवार व रविवारचे नियोजन केले जाईल. अन्यथा थेट सोमवारीच ही लस उपलब्ध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कोव्हॅन्सीचे (covaxin) महापालिकेला ३ हजार डोस मिळाले आहेत. शनिवारी अवघ्या १५ केंद्रांवरच प्रत्येकी १०० डोस उपलब्ध असतील. त्यानंतर रविवारी उरलेले दीड हजार डोस वापरले जाणार आहे. (Only 3000 doses of covaxin in Pune Covishield vaccine expired)

हेही वाचा: लहानग्यांना लस देण्याऐवजी ती दान करा; WHO नं केलं आवाहन

याठिकाणी होणार लसीकरण