Pune News : पुणे महापालिकेच्या प्रभाग रचनेवर आत्तापर्यंत केवळ ३८० हरकती

पुणे - पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर आत्तापर्यंत केवळ ३८० हरकती आलेल्या आहेत. बहुतांश हरकती या खराडी आणि सिंहगड रस्त्यांवरील प्रभागांमधील आहेत.खराडी येथील थिटे वस्तीतील तब्बल १३० नागरिकांनी एक सारखीच हरकत दाखल केली आहे. दरम्यान गणेशोत्सव सुरु असल्याने बहुतांश राजकीय कार्यकर्ते त्यात व्यस्त असल्याने हरकती कमी असल्याचे सांगण्यात येत आहे..राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महापालिका निवडणुकीसाठी २२ आॅगस्टला प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर केली. त्यानंतर ४ सप्टेंबरपर्यंत हरकती सूचना मागविण्यासाठी मुदत आहे. २०२२ च्या वेळी तीन सदस्याची प्रभाग रचना होती. तेव्हा अडीच हजारापेक्षा जास्त हरकती नोंदविल्या गेल्या होत्या. त्या तुलनेत यावेळी हरकती व सूचना कमी आल्या आहेत.ही प्रभाग रचना भाजपच्या फायद्याची असल्याचा आरोप महायुतीतील घटक पक्षांसह महाविकास आघाडीकडून केला जात आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी तर हरकती सूचना नोंदविण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी केली आहे..पुण्यात सध्या गणेशोत्सवाची धामधूम सुरु आहे. राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते, इच्छुक उमेदवार हे गणेशोत्सवाच्या कामात व्यस्त आहेत. त्यामुळे हरकती सूचना नोंदविण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. पण अंतिम टप्प्यात या हरकती, सूचना नोंदविण्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे..हरकती, सूचनांचे स्वरूप- प्रभागांचे नाव बदला- एक सोसायटी दोन प्रभागात विभागली जाणे- नैसर्गिक हद्दी ओलांडून प्रभाग रचना केली आहे- प्रभाग मोठा झाल्याने क्षेत्रीय कार्यालय जवळचेच असावे- प्रभाग मोठा झाल्याने प्रभागाचा काही भाग दुसऱ्या प्रभागाला जोडावा- समाविष्ट गावांची ओळख होईल असे प्रभागाचे नाव असावे.अधिकाऱ्यांची मागणीपुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाकडून लगबग सुरु झाली आहे. यासाठी महापालिकेच्या निवडणूक शाखेकडून विभागीय आयुक्तांकडे १७ मुख्य निवडणूक अधिकारी व ३४ सहाय्यक निवडणूक अधिकाऱ्यांची मागणी केली आहे..पुणे महापालिकेची प्रभाग रचना ४ ऑक्टोबर पूर्वी अंतिम होणार आहे. यामुळे ती जाहीर होताच निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे जाण्याच्या दृष्टीने या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती महत्त्वाची ठरणार आहे. पुणे शहरात ४१ प्रभाग असून, यातील ४० प्रभाग हे चार सदस्यांचे तर एक प्रभाग पाच सदस्यांचा आहे. ही संख्या लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांची मागणी केली आहे..