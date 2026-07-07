पुणे - शहरातील ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने २०० टन सुका व ३०० टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी संयुक्त निविदा काढली होती. त्यात केवळ दोन ठेकेदारांनी सहभाग घेतला आहे. पुरेशी स्पर्धा न झाल्याने यात महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार की फायदा याकडे लक्ष लागले आहे..शहरातील कचरा प्रश्न गंभीर होत असल्याने महापालिकेने नवीन कचरा प्रकल्प सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामध्ये महापालिकेने ३०० टन ओला कचरा आणि २०० टन सुका कचरा यासाठी स्वतंत्र निविदा न काढता संयुक्त निविदा काढल्या आहेत. यापूर्वी या प्रकल्पाची निविदा न काढता अत्यावश्यक प्रकल्प म्हणून थेट एका खासगी कंपनीला काम देण्याचा प्रस्ताव आणला होता. पण तो वादग्रस्त ठरल्याने हा प्रस्ताव रद्द केला. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. .त्यात ३०० टन ओला व २०० टन सुका अशी ५०० टनाची संयुक्त निविदा न काढता दोन्ही प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र निविदा काढा अशी मागणी केली जात होती. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनीही ही संयुक्त निविदा रद्द करा असे आदेश दिले होते. त्यानंतरही प्रशासनाने ही निविदा प्रक्रिया सुरु ठेवली. यातील नियम व अटी ठरावीक ठेकेदारांसाठीच फायदेशीर असल्याने यात रिंग होणार आहे असा आरोप काँग्रेसने केला होता..या निविदेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत आज संपली, त्यात दोनच ठेकेदारांनी सहभाग घेतला आहे. प्रि बिड बैठकीमध्ये चार ठेकेदार उपस्थित होते. पण नियम व अटींची पूर्तता होऊ न शकल्याने दोनच ठेकेदार यात सहभागी झाले. त्यांच्याकडून प्रति टन प्रक्रिया खर्च किती वसूल केला जातो हे ब पाकिट उघडल्यावर कळणार आहे..‘५०० टनाच्या संयुक्त निविदेसाठी ॲंटोनी आणि भूमिग्रीन या दोन कंपन्यांची निविदा भरल्या आहेत. आणखी कंपन्यांनी निविदा भरणे अपेक्षित होते. या दोन्ही कंपन्यांच्या कागदपत्रांची छाननी होईल. दोन्ही कंपन्या त्यात पात्र झाल्यानंतर कामाचा दर असलेले ब पाकिट उघडले जाईल.’- संतोष वारुळे, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.