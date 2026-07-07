पुणे

Pune News : ५०० टन कचरा प्रकल्पासाठी फक्त दोन ठेकेदारांच्‍या निविदा

पुणे शहरातील ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने २०० टन सुका व ३०० टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी संयुक्त निविदा काढली होती.
Pune Garbage

Pune Garbage

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - शहरातील ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने २०० टन सुका व ३०० टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी संयुक्त निविदा काढली होती. त्यात केवळ दोन ठेकेदारांनी सहभाग घेतला आहे. पुरेशी स्पर्धा न झाल्याने यात महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार की फायदा याकडे लक्ष लागले आहे.

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