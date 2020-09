पुणे : पुण्यातील जम्बो कोवीड हॉस्पिटलमध्ये निर्माण झालेल्या सुविधांची वानवा आणि बेजबाबदार कारभाराच्याअनेक तक्रारी येत आहेत. दरम्यान, पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी जम्बो कोवीडचे कामकाज आता पुणे महापालिकेच्या नियंत्रणात राहणार आहे असल्याची सुचना विभागीय आयुक्तांनी दिली आहे अशी माहिती आज पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना दिली. जम्बो कोवीडच्या स्थितीबाबत काल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जम्बो रुग्णालयातील सुविधांबाबत विभागीय आयुक्तांना सूचना दिल्या आहेत असे सांगितले. ''पुण्यातील जम्बो रुग्णालयाबद्दल तक्रार आल्या. तिथं अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या असून नीट जमत नसेल तर संबंधितांवर कारवाई करा. त्याठिकाणी नवीन टीम आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक करा. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.'' दरम्यान, आज जम्बो कोवीडसेटरमध्ये सध्या कोरोना रुग्णांना जागेवरच जेवणाची सोय करण्यात आली असून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आणि डॉक्टरांनी कोवीड हॉस्पिटलमध्येच तळ ठोकला आहे. पुण्यातील 'जम्बो' अगदीच 'क्रिटिकल' झाल्यानंतर त्याचा ताबा घेऊन व्यवस्थेचीच नेमकी "सर्जरी' करण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल यांच्याकडे सोपविली गेली आहे. दरम्यान, ''कामकाज हाती घेतल्यानंतर त्याबाबत, ''जम्बो कोवीड सेंटरचे काम पाहाणाऱ्या संस्थेवर कारवाई होणार असून 24 तासांची नोटीस बजावली आहे, तसेच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची नवीन टीम आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक तेथे केली आहे.'' अशी माहिती 'सकाळ'ला दिली आहे.

Web Title: The operations of Jumbo Covid are now under the control of Pune Municipal Corporation