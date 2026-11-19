पुणे - कात्रजमधील संतोषनगर परिसरात ५२ हजार रुपये किमतीचे ७४ ग्रॅम अफू जप्त करून पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे. गुन्हे शाखेचे अमली पदार्थ विरोधी पथक (दोन) आणि आंबेगाव पोलिसांनी ही कारवाई केली. .रामपाल नथुराम कुलिया (वय ४२, रा. विघ्नहर्ता कॉलनी, संतोषनगर, कात्रज) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी (ता. १७) आंबेगाव परिसरात पथक गस्त घालत होते. त्या वेळी विघ्नहर्ता कॉलनीतील अय्यप्पा मंदिरामागील रस्त्यावर रामपाल संशयास्पदरीत्या उभा असल्याचे दिसले..पोलिसांना पाहताच त्याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला; मात्र पथकाने त्याला ताब्यात घेतले. झडतीदरम्यान त्याच्याकडे ७३.९७ ग्रॅम अफू आढळून आले. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त तेजस्वी सातपुते, उपायुक्त गौहर हसन, सहाय्यक आयुक्त शंकर खटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक जीवन माने, शरद झिने आणि त्यांच्या पथकाने ही कामगिरी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.