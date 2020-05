विघ्नहर साखर कारखान्याच्या तज्ज्ञ संचालकपदासाठी यांना संधी

जुन्नर (पुणे) : येथील श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याच्या तज्ज्ञ संचालकपदी वडगाव कांदळी (ता. जुन्नर) येथील ऊस उत्पादक शरद धर्माजी फुलसुंदर आणि पारगावतर्फे आळे (ता. जुन्नर) येथील बाळू जगन्नाथ डुकरे यांची आज (ता. ५) नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती अध्यक्ष सत्यशील शेरकर यांनी दिली. आळंदीकरांनो, डरना जरुरी है....कोरोना आलाय वेशीपाशी! शेरकर यांनी सांगितल की, लॉकडाउन जाहीर झाले तेव्हा कारखान्याकडे गाळपासाठी सुमारे एक लाख २५ हजार मेट्रिक टन ऊस शिल्लक होता. व्यवस्थापनाने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या संपूर्ण ऊसाचे गाळप केले. श्री विघ्नहर कारखान्याने ऊस तोडणी कामगारांना सुमारे ३५ लाख रुपयांच्या किराणा कीटचे मोफत वाटप केल आहे. कारखान्याने डिस्टीलरी प्रकल्पातून हॅण्ड सॅनिटायझरचे उत्पादन घेतले असून, शासनाच्या सर्व विभागांना सॅनिटायझरचे मोफत वाटप केले आहे. तसेच, कारखान्याच्या कमगारांनी एक दिवसाच्या पगाराची रक्कम सुमारे ७ लाख २५ हजार रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला मदत म्हणून दिली आहे. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा कारखान्याने यंदाच्या गळीत हंगामामध्ये ८ लाख ३३ हजार ७० मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले असून, नऊ लाख ५८ हजार ८०० क्विंटल साखर पोत्यांचे उत्पादन घेतले आहे. साखर उतारा ११.५० टक्के आहे. डिस्टीलरीमधून 24 लाख ३८ हजार ४६२ लिटर अल्कोहोलची,तर 16 लाख ६६ हजार लिटर इथेनॉलची निर्मीती झाली आहे. सहवीजनिर्मीती प्रकल्पातून ३ कोटी ४७ लाख ८० हजार युनिट वीज निर्यात केली आहे.

