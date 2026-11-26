पुणे - बदलत्या काळानुसार आणि नोकरीच्या स्वरूपानुसार शिक्षण पद्धतीतही मोठे बदल होत आहेत. नोकरी, व्यवसाय सांभाळून आपले कौशल्य आणि पदवी वाढवू इच्छिणाऱ्या नोकरदार वर्गासाठी ऑनलाइन शिक्षण हा उत्तम पर्याय ठरत आहे. त्यामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ऑनलाइन आणि दूरस्थ शिक्षण पद्धतीला विद्यार्थ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. विशेषतः ‘एमबीए’ आणि ‘एमसीए’ यासारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या ऑनलाइन वर्गांकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढला आहे..या अभ्यासक्रमांमधील प्रवेश संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुप्पट झाली आहे. विद्यापीठाच्या दूरस्थ आणि ऑनलाइन शिक्षण केंद्राच्या विविध अभ्यासक्रमांसाठी यंदा एकूण तीन हजारांहून अधिक प्रवेश निश्चित झाले आहेत. वेळेची आणि स्थानाची लवचिकता, तुलनेने कमी खर्च आणि पुणे विद्यापीठासारख्या प्रतिष्ठित विद्यापीठाची पदवी मिळवण्याची संधी, यामुळे विद्यार्थी या अभ्यासक्रमांना प्राधान्य देत आहेत. तंत्रज्ञानाच्या सहज उपलब्धतेमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही याचा फायदा होत असून, शिक्षणाची दारे अधिक खुली झाली आहेत..विद्यापीठाने दिलेल्या माहितीनुसार, पारंपरिक अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्त व्यावसायिक आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांना ऑनलाइनमध्ये अधिक मागणी आहे. विद्यापीठाच्या ‘दूरस्थ’ आणि ‘ऑनलाइन’ शिक्षण केंद्रामार्फत नुकतीच पदवी, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली. यात नोकरदार आणि शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विशेषतः गृहिणी यांच्यासाठी ऑनलाइन आणि दूरस्थ शिक्षण उपयुक्त ठरत आहे.याशिवाय महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण होऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांनाही शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी दूरस्थ आणि ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय शिक्षणाची एक पायरी उंचावणारा ठरत आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ऑनलाइन पदवीलाही समकक्षता दिल्याने एकूणच विद्यापीठातील ऑनलाइन अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढत आहे..विद्यापीठाच्या दूरस्थ आणि ऑनलाइन शिक्षण केंद्रात गेल्या वर्षी विविध अभ्यासक्रमांना जवळपास अडीच हजारांहून अधिक प्रवेश झाले आहेत, तर या वर्षी तीन हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा एमबीए अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दुपटीने वाढली आहे..व्हर्च्युअल लॅब कार्यान्वितएमसीए अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिकदेखील समाविष्ट आहे. हा अभ्यासक्रम ऑनलाइनद्वारे करताना विद्यार्थ्यांना एखाद्या केंद्रात जाऊन प्रात्यक्षिक करावे लागू नये, यासाठी विद्यापीठाने व्हर्च्युअल लॅब कार्यान्वित केली आहे. या प्रयोगशाळेसाठी विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र लाॅगिन आयडी दिला जातो. शैक्षणिक समुपदेशकाच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन प्रात्यक्षिक करावे लागते. तसेच हे समुपदेशक प्रात्यक्षिकाच्या वेळी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनदेखील करतात, असेही विद्यापीठाच्या दूरस्थ आणि ऑनलाइन शिक्षण केंद्राचे संचालक डॉ. वैभव जाधव यांनी सांगितले..ऑनलाइन अभ्यासक्रमांना का मागणीनोकरीसह अन्य जबाबदाऱ्या असणाऱ्या व्यक्तींना वेळेनुसार आणि सोयीनुसार शिकण्याची संधीविद्यार्थी देशाच्या किंवा जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून प्रतिष्ठित विद्यापीठाची पदवी घेऊ शकतात.पारंपरिक शिक्षणाच्या तुलनेत प्रवास, निवास यांसारखा खर्च वाचतो.नोकरी, व्यवसायासोबत शिकणे शक्यस्मार्टफोन आणि इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामुळे ऑनलाइन शिक्षण अधिक सुलभ.विद्यापीठांसमोरील आव्हानेखासगी आणि अभिमत विद्यापीठांमध्ये विविध अभ्यासक्रम ऑनलाइनद्वारे राबविले जात आहेत. विशेषतः ही विद्यापीठे अन्य नामांकित विद्यापीठांशी सामंजस्य करार करून हे अभ्यासक्रम राबवितात. याशिवाय याच अभ्यासक्रमात संयुक्त पदवीचा पर्यायही ही विद्यापीठे देत आहेत. परिणामी विद्यार्थ्यांसमोर नव्या संधी उपलब्ध आहेत. अशात, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासारख्या नामांकित सार्वजनिक विद्यापीठांसमोर ऑनलाइन अभ्यासक्रम यशस्वी करण्यासाठी वेगळे आणि विशेष प्रयत्न करण्याची गरज समोर येत आहे..प्रत्येकाला परवडेल अशा ‘ना नफा- ना तोटा’ तत्त्वावर विद्यापीठात दूरस्थ आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू आहेत. प्रवेश प्रक्रियेपासून ते परीक्षेपर्यंत विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइनद्वारे मूल्यमापन आणि प्रत्येकाचे सर्वसमावेशक मूल्याकंन करण्यात येते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ऑनलाइन एम.कॉम अभ्यासक्रमाला परवानगी दिली असून लवकरच हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येईल. सध्या ऑनलाइन एमबीए आणि एमसीए अभ्यासक्रमांसाठी प्रत्येकी एक हजार प्रवेश क्षमता असून, येत्या काळात ती वाढविण्याचा विचार आहे.- डॉ. वैभव जाधव, संचालक, दूरस्थ आणि ऑनलाइन शिक्षण केंद्र, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.