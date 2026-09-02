Dilip Walse Patil : डिंभे-माणिकडोह बोगद्याला विरोध कायम; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सकारात्मक भूमिका, 'थोडा वेळ देऊ, त्यानंतर पुढील रणनीती ठरवू'

मंचर - कुकडी प्रकल्पाच्या ५ हजार ७०४.५० कोटी रुपयांच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये मूळ प्रकल्प अहवालात समावेश नसलेल्या डिंभे-माणिकडोह १६ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याचा समावेश करण्यात आला आहे. या बोगद्यामुळे आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर आणि पारनेर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होणार आहे.त्यामुळे बोगद्याला कोणत्याही परिस्थितीत विरोध कायम ठेवणार असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने सध्या त्यांना निर्णयासाठी थोडा वेळ देऊ. त्यानंतर पुढील रणनीती ठरवू.’ अशी भूमिका माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केली..एकलहरे (ता. आंबेगाव) येथे मंगळवारी (ता. १) झालेल्या पत्रकार परिषदेत वळसे पाटील बोलत होते. यावेळी म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी आमदार अतुल बेनके, पुणे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, विकास दरेकर, विष्णू हिंगे उपस्थित होते.वळसे पाटील म्हणाले, ‘मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बोगद्याला मान्यता मिळाल्याचे समजल्यानंतर तातडीने मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मंगळवारी (ता. १) भेट घेतली. ता. १८ जुलै २०२४ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री (स्व.) अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीची त्यांना आठवण करून दिली. त्या वेळी आंबेगाव, शिरूर व जुन्नर तालुक्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही, तसेच बोगदा न करण्याबाबत योग्य कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली असून, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात बदल करण्याबाबत त्यांनी आश्वस्त केले आहे.’.‘अपयशाची जबाबदारीही माझीच’‘शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या प्रश्नासाठी विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी छातीवर दगड ठेवून निर्णय घेतला. झालेल्या कामाचे श्रेय घेतो, त्याचप्रमाणे अपयशाची जबाबदारीही माझीच असेल,’ असे वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले.ज्येष्ठ नेते शरद पवार, (स्व) अजित पवार आणि तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतही आपण बोगद्याला विरोध केला होता, असे त्यांनी सांगितले. ‘कुणाच्या ताटातला घास काढून घेणे योग्य नाही,’ अशी भूमिका त्यावेळी अजित पवार यांनी घेतल्याचेही त्यांनी नमूद केले..पर्यायी उपायांवर भरडिंभे धरणाचा डावा कालवा सध्या पूर्ण क्षमतेने चालत नसल्याने त्याची दुरुस्ती करून तो पूर्ण क्षमतेने चालवावा. तसेच आंबेगाव, जुन्नर व शिरूर तालुक्यांतील कुकडी नदीवरील ६५ कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांसाठी २.५५ टीएमसी पाणी आरक्षित करावे. माळसाकांत, कळमजाई, बोरघर व फुलवडे उपसा सिंचन योजनांचा कुकडी प्रकल्पात समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली..भूगर्भातील पाण्यावर परिणामाची भीतीवळसे पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, बोगद्यामुळे बेसाल्टमधील जलवाहिन्यांवर परिणाम होऊन विहिरी व बोअरवेल कोरड्या पडण्याची भीती आहे. बोगदा तळातून गेल्यास डिंभे धरण तीन महिन्यांत रिकामे होऊ शकते, असा जर्मनीतील तंत्रज्ञाचा संदर्भ त्यांनी दिला..डावा कालवा दुरुस्ती हाच पर्यायडिंभे धरणाचा डावा कालवा सध्या निम्म्या क्षमतेने चालतो. त्याची दुरुस्ती करून पूर्ण क्षमतेने पाणी सोडल्यास प्रस्तावित डिंभे-माणिकडोह बोगद्याची गरजच भासणार नाही, अशी भूमिका वळसे पाटील यांनी मांडली.‘अहिल्या नगर अथवा अन्य भागाला पाणी देण्यास विरोध नाही; मात्र चार तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या पाण्यावर गदा आणून बोगदा करण्यास ठाम विरोध आहे.- दिलीप वळसे पाटील,माजी सहकारमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.