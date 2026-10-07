ओरॅकल बर्थ अँड रीबर्थ क्लिनिकच्या प्रथम वर्धापनदिनानिमित्त महिलांसाठी विशेष HPV तपासणी शिबिर

पुणे: खराडी येथील नामांकित 'ओरॅकल बर्थ अँड रीबर्थ क्लिनिक'च्या पहिल्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून महिलांसाठी 'हाय-रिस्क एचपीव्ही' तपासणी शिबिराचे विशेष आयोजन करण्यात आले होते. स्त्रीरोग व प्रसूती तज्ज्ञ, वंध्यत्व निवारण तज्ज्ञ आणि लॅपरोस्कोपिक सर्जन डॉ. पल्लवी टेकाळे-देशपांडे यांच्या पुढाकाराने या आरोग्य शिबिराचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले..या शिबिराचे उद्घाटन 'इंडियन मेडिकल असोसिएशन' पुणे शाखेच्या अध्यक्ष डॉ. अलका क्षीरसागर यांच्या हस्ते करण्यात आले. महिलांच्या आरोग्याबाबत जनजागृती करणे आणि गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराचे वेळेत निदान व्हावे, या उद्देशाने हे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या उपक्रमाचा परिसरातील २५ हून अधिक महिलांनी लाभ घेतला..या प्रसंगी ज्येष्ठ स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. अंजली देशपांडे यांची विशेष उपस्थिती लाभली. शिबिरादरम्यान उपस्थित महिलांना एचपीव्ही तपासणीचे महत्त्व, कर्करोग प्रतिबंधात्मक उपाय आणि वेळेत तपासणी केल्याने होणारे फायदे याविषयी तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले..महिलांनी आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष न करता नियमित आरोग्य तपासणी करून घ्यावी, असे आवाहन यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी केले. क्लिनिकच्या पहिल्या वर्धापनदिनानिमित्त राबवण्यात आलेल्या या सामाजिक व आरोग्यदायी उपक्रमाचे उपस्थितांकडून विशेष कौतुक करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.