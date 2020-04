कोरोनामुळे नाही तर "या' कारणामुळे होतीये प्रशासनाची दमछाक 

जुन्नर : कोरोनाच्या भीतीपोटी पुणे-मुंबई परिसरातील जुन्नर तालुक्‍यातील नागरिक विविध युक्‍त्या करत नाकाबंदीतून आपापल्या गावी पोचत असल्याने प्रशासनाची दमछाक झाली आहे. सहाय्यक जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी 17 ते 20 एप्रिल दरम्यान तालुक्‍यात विविध ठिकाणाहून आलेल्या 116 जणांवर संचार बंदीचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी त्यांची चौकशी करून दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश जुन्नर पोलिसांना दोन स्वतंत्र पत्राने दिले आहेत. नुकतेच मुंबई येथून आठ जण रुग्णवाहिकेतून रात्री उशिरा एका गावात आले असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. वाहनांची कठोर तपासणी होणे गरजेचे आहे. माणसांबरोबर बेकायदेशीर गावठी दारूची देखील वाहतूक होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मुंबई-पुण्याहून गावी आलेल्या काही जणांना गावकऱ्यांनी गावात प्रवेश न देता त्यांच्या शेतात राहण्यास भाग पाडले असल्याची चर्चा आहे. जुन्नर तालुक्‍यातील 65 जणांची कोरोना चाचणी करण्यात आली असून यापैकी 64 जणांचा अहवाल निगेटिव्ह आला असल्याची माहिती निवासी नायब तहसीलदार सचिन मुंढे यांनी दिली. डिंगोरे (ता. जुन्नर) येथील एका महिलेची चाचणी पॉझिटिव्ह आली होती. मात्र, उपचारानंतर घेण्यात आलेली कोरोना चाचणी निगेटिव्ह आल्याने सध्यातरी तालुक्‍यात कोरोना पॉझिटिव्ह एकही रुग्ण नाही. मात्र पुणे तसेच अन्य जिल्ह्यातून येणाऱ्या नागरिकांची संख्या रोखण्यात पोलिस प्रशासनाच्या प्रयत्नांना फारसे यश आले असल्याचे दिसून येत नाही. माळशेज चेकपोस्ट वरून भाजीपाला व अन्य जीवनावश्‍यक वस्तूंची वाहतूक करणारी वाहने व रुग्ण वाहिका यामधून नागरिक येत असल्याची चर्चा आहे. जुन्नर तालुक्‍यात लपून छपून येणाऱ्यांकडे प्रशासनाने करडी नजर वळविली आहे. यासाठी प्रांत जितेंद्र डुडी, गट विकास अधिकारी विकास दांगट, तहसीलदार हणमंत कोळेकर, नायब तहसीलदार सचिन मुंडे हे गेले एक महिना खूप मेहनत घेत आहे. दाऱ्याघाट व माळशेज घाट येथे तालुका प्रशासनाकडून नाकाबंदी करण्यात आली. त्यासाठी पोलिसांव्यतिरिक्त तालुक्‍यात प्रवेश करणारे 12 एन्ट्री पॉइंटवर चेकपोस्ट लावण्यात आले आहे. छुप्या पायवाटा बंद केल्या. तरी देखील नागरिक तालुक्‍यात येत असल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. शेतकऱ्याच मन असतंच मोठ्ठं...तुम्हीपण म्हणाल, वा रे पठ्ठ्या! बाहेरगावाहून आलेल्या नागरिकांची तसेच त्यांच्या संपर्कातील स्थानिकांची कोरोना टेस्ट करावी लागत आहे. कोरोनाचा पुणे मुंबई येथील वाढता प्रादुर्भाव पाहता येथून तालुक्‍यात येणाऱ्यांनी विशेष काळजी घेण्याची गरज असून प्रशासनाच्या आदेशाप्रमाणे आपण होम क्वारंटाइन होणे हे त्यांच्या तसेच कुटुंब व गावाच्या हिताचे ठरणार आहे. मात्र पुणे, मुंबई वरून आलेले होम क्वारंटाइन केलेले बिनधास्तपणे गावात फिरताना दिसत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. एक महाशय तर होम क्वारंटाइन असताना देखील चक्क पळून गेले त्यांचा शोध लागू शकला नाही.

