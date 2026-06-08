Pune Ring Road : बोगदे, एचसीएमटीआर, रिंगरोडसाठी एसपीव्ही स्थापन करण्याचे आदेश

पुणे - पुणे शहर व जिल्ह्यात भविष्यात होऊ घातलेले बोगदे, रिंग रोड आणि बहुप्रतीक्षित असलेला उच्च द्रुतगती वर्तुळाकार मार्गासाठी (एचसीएमटीआर) या तिन्ही प्रकल्पांचे काम एकाचवेळी पुढे येण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांची स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) स्थापन करण्याचे आदेश दिले असून, याचा प्रस्ताव उद्या (ता. ९) मुख्यमंत्र्यांकडे सादर होणार आहे..या एसपीव्हीमध्ये पुणे महापालिका, पीएमआरडीए आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या पाताललोक सह अन्य प्रकल्पांचा आराखडा तयार करणे व निविदा प्रक्रियेचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे.पुणे शहरातील वाहतुकीची समस्या गंभीर होत असल्याने शहरात बोगदे करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार एका खासगी कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याच सोबत पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीएच्या हद्दीतून रिंगरोड जात आहे. पुणे महापालिकेच्या डीपीमध्ये १९८७ पासून एचसीएमटीआर प्रकल्प कागदावरच आहे..हा रस्ता झाल्यास पुण्यातील वाहतुकीसाठी अखंड वर्तुळाकार मार्ग उपलब्ध होणार आहे. पण या प्रकल्पाच्या कामात सतत अडथळे आल्याने तो अस्तित्वात आला नाही. शहरात बोगदे करताना रिंगरोड व एचसीएमटीआर या प्रकल्पालाही गती देण्यासाठी म्हणून एसपीव्हीमध्ये त्याचाही समावेश केला आहे. यासंदर्भात फडणवीस यांनी नुकतीच बैठक घेतली होती. त्यात एसपीव्ही स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते..महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी एसपीव्हीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यामध्ये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त, पीएमआरडीए आयुक्त, दोन्ही महापालिकेचे शहर अभियंता, प्रकल्प विभागाचे मुख्य अभियंता, पोलिस आयुक्त यांचा समावेश असणार आहे. या एसपीव्हीमध्ये कोणत्याही राजकीय पदाधिकाऱ्याचा समावेश नाही. हे अधिकारी प्रकल्प आराखडा तयार करण्यापासून निविदा प्रक्रिया राबविण्यासह, प्रत्यक्ष कामावर नियंत्रण ठेवणे हे काम करणार आहेत. त्यामुळे ही एसपीव्ही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय काम करू शकणार आहे..मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गव्हर्निंग समितीया तीन प्रकल्पांसाठी ‘एसपीव्ही’ शिवाय अन्य एक समिती असणार असून, या गव्हर्निंग समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असणार आहेत. यामध्ये उपमुख्यमंत्री, विविध खात्यांचे सचिव आणि महापालिकेतील पदाधिकारी सदस्य असणार आहेत..‘शहरातील प्रस्तावित बोगदे, एचसीएमटीआर आणि रिंगरोड यासाठी पुणे, पिंपरीचिंचवड महापालिका व पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांची एसपीव्ही स्थापन केली जाणार आहे. याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला जाणार आहे. या एसपीव्हीमध्ये महत्त्वाचे निर्णय वेगात होतील. त्यामुळे प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.’- नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.