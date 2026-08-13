अवयवदानाबाबत बारामतीत जागृती

बारामती, ता. १३ : येथील महिला रुग्णालयात ‘जुग जुग जिओ’ अभियानांतर्गत अवयवदान जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली. अवयवदानाचे महत्त्व पटवून देत यावेळी अनेक नागरिकांनी मरणोत्तर अवयवदानाचा संकल्प करून तशी शपथ घेतली.
समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत अवयवदानाचा संदेश पोहोचवण्यासाठी या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी नर्सिंग महाविद्यालयातील विद्यार्थी, रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. अवयवदानाबाबत समाजात असलेले गैरसमज दूर करून, मृत्यूनंतर अवयवदानाची प्रक्रिया कशी असते, याची सविस्तर माहिती देण्यात आली. एका व्यक्तीच्या अवयवदानामुळे अनेक गरजू रुग्णांना नवजीवन मिळू शकते, यावर यावेळी भर देण्यात आला.
या मोहिमेत सहभागी होऊन अवयवदानाचा संकल्प करणाऱ्या नागरिकांचा रुग्णालयातर्फे सत्कार करण्यात आला. महिला रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. बापू भोई, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मयूर बेलदार आणि सुरेखा जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान यशस्वीरीत्या राबविण्यात आले.
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