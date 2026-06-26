पुणे

कोल्हापूर: खेती बचाओ अभियान

कोल्हापूर: खेती बचाओ अभियान
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सेंद्रिय शेती, माती परीक्षणावर भर

डॉ. मनोज पुनिया ः ‘खेती बचाओ’ अभियान

कोल्हापूर : रासायनिक खतांच्या अतिरेकी वापरामुळे शेतीची गुणवत्ता दिवसेंदिवस खालावत असून, जमिनीचे आरोग्य टिकवण्यासाठी माती परीक्षण, संतुलित खत व्यवस्थापन आणि सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय कापूस तंत्रज्ञान संशोधन संस्थेचे शास्त्रज्ञ डॉ. मनोज पुनिया यांनी केले.
ते करवीर तालुक्यातील भुये येथे आयोजित ‘खेती बचाओ अभियान’ कार्यक्रमात बोलत होते.
डॉ. डी. वाय. पाटील कृषी महाविद्यालय, तळसंदे यांच्या ग्रामीण कृषी जागरूकता कार्यक्रमांतर्गत कृषिकन्या, केंद्रीय कापूस तंत्रज्ञान संशोधन संस्था (मुंबई), महाराष्ट्र शासनाचा कृषी विभाग, आत्मा, डिजिटल खेती आणि चिपकू ट्रॅप यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे अभियान राबविण्यात आले.
कार्यक्रमास अमोल निंबाळकर, दीपाली सुतार, डिजिटल खेतीचे संचालक विजय सांगळे, चिपकू ट्रॅपचे संचालक सुनील गायकवाड, सरपंच मालिनी पाटील-भुयेकर, उपसरपंच कुलदीप पाटील-भुयेकर, प्राचार्य डॉ. डी. एन. शेलार, शिक्षण प्रभारी प्रा. आर. आर. पाटील, रावे कार्यक्रम समन्वयक डॉ. एस. एम. घोलपे, कार्यक्रम अधिकारी डॉ. एस. आर. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली, कृषिकन्या वैष्णवी साने, रिया देसाई, शिवनेरी शिंदे, वैष्णवी रावळ आणि वैदेही सुर्वे यांनी अभियानाचे नियोजन केले.

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