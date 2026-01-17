बिजली फुलांमुळे एकनाथ पाडेकर यांचे नशीब ‘चमकले’
आळेफाटा, ता.१७ : संतवाडी (ता.जुन्नर) येथील शेतकरी एकनाथ चिमाजी पाडेकर यांनी ३० गुंठ्यांत बिजली फुलांचे भरघोस उत्पादन घेण्याचा प्रयोग यशस्वी केला. सध्या मिळालेल्या उत्पादनातून चांगलाच फायदा होत असल्याने पाडेकरांच्या घरी ‘लक्ष्मी’ अवतरली आहे. बिजली फुलांमुळेच नशीब चमकले असल्याची भावना पाडेकर कुटुंबीयांनी व्यक्त केली आहे.
पाडेकर यांनी रासायनिक खते न वापरता सेंद्रिय खताचा वेळोवेळी वापर केला. औषधे फवारणी केल्यानंतर साधारण चार महिन्यानंतर चांगल्या प्रकारे फुले बहरली. त्यांनी आतापर्यंत ७०० किलो फुले विकली आहेत. या फुलांना प्रतिकिलो ४० ते ६० रुपये किलोपर्यंत बाजारभाव मिळाला.
उत्पादनासाठी आतापर्यंत खर्च १५ हजार रुपये आला आहे. पुढील दोन ते तीन महिने फुलांचा बाग सुरू राहणार आहे. यामधून तीन ते चार टन माल निघून एक ते सव्वा लाख रुपयांचा नफा मिळेल, असा विश्वास पाडेकर यांनी व्यक्त केला आहे.
संतवाडी हे गाव आळे गावापासून तीन किलोमीटर अंतरावर डोंगराच्या कडेला वसलेले आहे. येथे प्रगतशील शेतकरी एकनाथ पाडेकर यांनी ऑक्टोबर २०२५ मधील तिसऱ्या आठवड्यात शुभ्रा व्हाइट जातीची आठ हजार रोपांची लागवड केली. दरम्यान, फुलांचे उत्पादन घेण्यासाठी पत्नी रेखा हिच्यासह कुटुंबीयांची मोलाची साथ मिळत असल्याचे पाडेकर यांनी सांगितले.
अशी फुलविली शेती
१. तीस गुंठे क्षेत्र निवडून त्यात शेत खत टाकले
२. चांगल्या प्रकारची नांगरणी करून पाळी घातली
३. चार फुटांच्या अंतरावर सरी काढली रोपे सव्वा फुटाच्या अंतरावर लावली
४. संपूर्ण क्षेत्राला ठिबक सिंचन केले.
बिजलीच्या रोपांमध्ये हवा खेळती राहिल्याने रोगांचा प्रादुर्भाव कमी झाला. ह्युमिक ऍसिडबरोबर शेणखत व कोंबडी खत देण्यावर भर दिला.
फुलांना गावोगावी सुरू होणाऱ्या यात्रा, लग्नसराईत बाजारभाव वाढ होणार आहे. यामुळे नफ्यात वाढ होणार आहे.
- एकनाथ पाडेकर, फूल उत्पादक
मागील सहा वर्षांतील प्रतिकिलोचा किमान बाजारभाव रुपयांत
२०२१............ ९०
२०२२............ १००
२०२३............ १५०
२०२४............ २००
२०२५ ............ १८०
२०२६............ ६०

