पुणे

महाविद्यालयीन शिक्षकेतर

महाविद्यालयीन शिक्षकेतर
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प्रलंबित प्रश्नांसाठी संघटित लढ्याचा निर्धार

कऱ्हाडला महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाची बैठक

कऱ्हाड, ता. १७ ः महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करून ते सोडविण्यासाठी संघटितपणे प्रयत्न करण्याचा निर्धार येथे झालेल्या बैठकीत करण्यात आला.


महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाच्या वतीने येथील सद्‍गुरू गाडगे महाराज महाविद्यालयात बैठक झाली. महासंघाचे पदाधिकारी डॉ. सुजित आर. बी. सिंग, सरचिटणीस रा. जा. बडे, कार्याध्यक्ष कामटे, दिलीप गुरव, वसंत जोशी (पुणे), उपप्राचार्य एस. ए. पाटील, दिलीप मोरे, दिलीप पवार, अनिल लबरे, महेंद्र शेंबके, अनिल घाडगे, उपाध्यक्ष हितेंद्र साळुंखे यांच्यासह शिवाजी विद्यापीठ कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी व सातारा, सांगली, कल्याण येथील महासंघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाध्यक्ष व कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली. एसजीएमचे संतोष पवार यांची जिल्हाध्यक्षपदी, उपाध्यक्षपदी श्री. साठे, तर जिल्हा सरचिटणीसपदी राजेश भोसले यांची एकमताने निवड झाली.

कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवरही बैठकीत चर्चा झाली. दिलीप मोरे यांनी कर्मचाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. डॉ. सुजित आर. बी. सिंग व महासंघाचे अध्यक्ष बडे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत भूमिका स्पष्ट केली. सातवा वेतन आयोगातील १०, २० व ३० वर्षांच्या आश्वासित प्रगती योजनेसह ग्रेड पे २४००, २८०० याबाबतच्या मागण्यांवरही चर्चा झाली. या प्रश्नांचा पाठपुरावा करून लवकरच योग्य तो मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले.
उपप्राचार्य पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. उपाध्यक्ष अनिल घाडगे यांनी मार्गदर्शन केले. उपाध्यक्ष अशोक जाधव यांनी प्रास्ताविक केले. जिल्हाध्यक्ष पवार यांनी आभार मानले.


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कऱ्हाड ः बैठकीत बोलताना डॉ. सुजित आर. बी. सिंग. त्या वेळी रा. जा. बडे, कामटे, दिलीप गुरव, वसंत जोशी, एस. ए. पाटील आदी.
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