पुणे

मद्यधुंद वाहनचालकास १० हजार रुपयांचा दंड

मद्यधुंद वाहनचालकास १० हजार रुपयांचा दंड
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ओतूर, ता. ७ : ओतूर (ता. जुन्नर) येथील बाजारपेठेत दारू पिऊन मोटारसायकल चालविणाऱ्या एका तरुणाला जुन्नर न्यायालयाने १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. लहू बबन कोळपे (वय २८, रा. वनकुटे, ता. संगमनेर), असे दंड झालेल्या चालकाचे नाव आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोळपे गुरुवारी (ता. ६) सायंकाळी सातच्या सुमारास ओतूर बाजारपेठेत युनिकॉर्न मोटारसायकलवरून (क्र. एमएच १६ डीजे ०९२७) मद्यधुंद अवस्थेत जात होता. ओतूर पोलिसांनी त्याच्यावर मोटार वाहन कायदा कलम १८५ अन्वये गुन्हा दाखल केला. हवालदार नामदेव बांबळे यांनी या प्रकरणाचा तपास केला. पोलिसांनी शुक्रवारी कोळपेला जुन्नर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्याला १० हजार रुपयांचा दंड सुनावला. ही कारवाई प्रभारी पोलिस अधिकारी ज्ञानेश्वर बाजगीरे, नामदेव बांबळे, संगीता दिघे, अतुल भेके व आशिष जगताप यांच्या पथकाने केली. दारू पिऊन वाहन चालविणाऱ्यांवर यापुढेही कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा बाजगीरे यांनी दिला आहे.

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