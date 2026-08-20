पुणे

धोलवडला स्वातंत्र्यदिनी ७४ ग्रामस्थांचे रक्तदान

धोलवडला स्वातंत्र्यदिनी ७४ ग्रामस्थांचे रक्तदान
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ओतूर, ता. २० : धोलवड (ता. जुन्नर) येथे स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आयोजित रक्तदान शिबिरात ७४ ग्रामस्थांनी रक्तदान केले. ग्रामपंचायत, शिवनेरी प्रतिष्ठान आणि शिवनेरी ब्लड बँक यांच्यातर्फे आयोजित या उपक्रमाला युवकांचा प्रतिसाद लाभला. शिबिराचे उद्‍घाटन पोलिस उपनिरीक्षक संदीप मुंढे व सरपंच वैभव नलावडे यांच्या हस्ते झाले. सकाळी ९ ते ५ या वेळेत झालेल्या शिबिरात १०० जणांनी नावनोंदणी केली होती. रक्तदात्यांना प्रमाणपत्र व भेटवस्तू देऊन गौरविण्यात आले. या वेळी उपसरपंच सोमनाथ नलावडे, ग्रामपंचायत सदस्य, शिवनेरी विद्यालयाचे मुख्याध्यापक समीर वामन, शिक्षक आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. शिबिरासाठी शिवनेरी प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांसह शिवनेरी विद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्यांनी परिश्रम घेतले. सरपंच वैभव नलावडे यांनी आभार मानले.

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