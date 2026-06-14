पुणे

Pune: डुंबरवाडी येथे कंटेनर व दुचाकीच्या अपघात दोन तरूण जागीच ठार

Two Youths Killed in Fatal Container-Bike Collision: अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गावरील या दुर्घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पराग जगताप

ओतूर: डुंबरवाडी ता.जुन्नर गावच्या हद्दीत अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावर शनिवारी ता.१३ रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास कंटेनर व दुचाकीच्या भीषण अपघात दुचाकीवरील दोन ही तरुणांचा जागीच ठार झाले असल्याची माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे यांनी दिली.

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