Pune: डुंबरवाडी येथे कंटेनर व दुचाकीच्या अपघात दोन तरूण जागीच ठार

पराग जगतापओतूर: डुंबरवाडी ता.जुन्नर गावच्या हद्दीत अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावर शनिवारी ता.१३ रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास कंटेनर व दुचाकीच्या भीषण अपघात दुचाकीवरील दोन ही तरुणांचा जागीच ठार झाले असल्याची माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे यांनी दिली..सदर अपघात अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावर शनिवारी ता.१३ रोजी रात्री ११.१५ वाजे दरम्यान किगा आईस्क्रीम शॉप समोर झाला असून या अपघातात प्रणव नितीन डुंबरे (वय २५, रा. ओतूर, ता. जुन्नर) व गणेश विजय गाडेकर (रा. डिंगोरे, ता. जुन्नर) हे जागीच ठार झाले आहेत..खान सर प्रकरणातील आरोपीचा नेपाळमध्ये संशयास्पद मृत्यू, अटकेच्या भीतीनं गेलेला पळून.याबाबत पोलिस सुत्रांकडून मिळालेल्या माहिती अशी की शनिवारी रात्री सुमारे ११.१५ वाजण्याच्या सुमारास डुंबरवाडी गावच्या हद्दीत अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावरील किगा आईस्क्रीम शॉप समोर हा अपघात घडला..यात आळेफाटा बाजूकडून ओतूरकडे जाणारी यामाहा दुचाकी क्र.एम एच १२एक्स एल १३८० वर डुंबरे व गाडेकर हे येत होते त्याच वेळी कल्याण कडून नगरकडे जाणारा अशोक लेलँड कंपनीचा कंटेनर क्र. एम एच ४६ डी सी २४५१ हाही चालला होता.या कंटेनर व दुचाकीमध्ये किगा आईस्क्रीम शॉप समोर जोरदार धडक झाली.यात अपघात दुचाकीवरील प्रणव डुंबरे, गणेश गाडेकर हे दोघे जागीच ठार झाले..Raigad News: चार मुलांना विष पाजून महिलेने जीवन संपवलं; दोन मुलींचाही मृत्यू, दोघांची प्रकृती गंभीर, रायगडमध्ये घटनेने खळबळ.अपघात झाल्यानंतर कंटेनर चालक गणेश बाबासाहेब शिंदे (वय ३७, रा. हिवेसिंगा, ता. खोकारमोह, जि. बीड) याने या अपघाताची माहिती पोलीसांनी दिली.सदर अपघाताची माहिती ओतूर पोलीसांना मिळताच ओतूर पोलिसचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले.पोलिस पथकांने अपघातग्रस्त वाहने महामार्गावरून बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली. पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.